पेपर देण्यासाठी आली अन् बेपत्ता झाली

अकोला : अकोल्यात गाजत असलेल्या बेपत्ता मुलीच्या प्रकरणात दिवसागणिक रोज नवी घडामोड होत आहे. अशातच 5 फेब्रुवारी रोजी बारावीचा पेपर देण्यास आलेल्या अल्पवयीन मुलीस फूस लावून पळवून नेण्यात आल्याचा आरोप करीत बुधवारी (ता.11) जुने शहर पोलिस ठाण्यांतर्गंत येणाऱ्या एका गावातील नागरिकांनी ठाणे गाठले. अल्पवयीन मुलीचा शोध लावून आरोपीस अटक करण्यात यावे अशी मागणीही करण्यात आली.

पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जुने शहर पोलिस ठाण्यांतर्गंत येणाऱ्या एका गावातील बारावीत शिकणारी मुलगी 5 फेब्रुवारी रोजी येथील शहाबाबू उर्दू शाळेमध्ये पेपर सोडविण्यास आली होती. पेपर झाल्यानंतर ती गावी न पोहचता तेव्हापासून ती बेपत्ता आहे. कुटुंबीयांनी सर्वत्र शोध घेऊन ती आढळून आली नसल्याने काही दिवसांनी पोलिस ठाण्यांत तक्रार दिली तर नंतर जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना निवेदनही दिले. मात्र, घटनास्थळ जुने शहर पोलिसांच्या हद्दीत येत असल्याने एसपीनी हे प्रकरण जुने शहर पोलिसांकडे वर्ग केले. याच दरम्यान बुधवारी अपहरण झालेल्या मुलींच्या नातेवाईकांनी थेट जुने शहर पोलिस ठाणे गाठून मुलीचा शोध लावा आणि आरोपीस अटक करा अशी मागणी केली. यावेळी पोलिस निरीक्षक प्रकाश पवार यांनी नागरिकांची समजूत काढत याप्रकरणाचा योग्य तो तपास सुरू असल्याचे सांगितले. तीन जणांची केली चौकशी

अल्पवयीन मुलीस बारावीचा पेपर सोडवून झाल्यावर पळवून नेणारा आरोपी रोशन गवई याच्या तीन मित्रांना जुने शहर पोलिसांनी बुधवारी ताब्यात घेतले होते. या तिन्ही मित्रांची कसून चौकशी करण्यात आली असून, पुढील तपास काही ठरविक दिशेने केल्या जात आहे. आई...मी प्राब्लमध्ये आहे...

बेपत्ता झालेल्या अल्पवयीन मुलीच्या आईने पोलिसांना दिलेल्या माहितीनुसार, 5 फेब्रुवारी रोजी पेपर झाल्यानंतर मुलीचा फोन आला होता. आई मी प्रॉब्लममध्ये आहे. फक्त ऐवढाच संवाद होऊ शकला असल्याचे त्या मुलीच्या आईने पोलिसांना सांगितले.



