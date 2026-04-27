Sindkhed Raja Water Crisis : सिंदखेड राजा तालुक्यातील अपूर्ण पाणीपुरवठा योजना तात्काळ पूर्ण करा; निकृष्ट कामांवर कारवाईचे निर्देश आ. मनोज कायंदे

सिंदखेड राजा : सिंदखेड राजा तालुक्यातील विविध गावांमध्ये सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांची कामे तात्काळ सुरू करण्याच्या सुचना आ.मनोज कायंदे यांनी पाणी टंचाई आढावा बैठकीत दिल्या आहेत. तालुक्यातील पाणी टंचाई चा आढावा बैठक ता.२७ एप्रिल रोजी पंचायत समिती मधील जिजामाता सभागृहात आयोजन करण्यात आली होती.तालुक्यात सुरू असलेल्या विविध पाणीपुरवठा योजनांची कामे अद्याप पूर्ण न होता त्या योजना घाई घाईने ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरीत करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला त्यानंतर आ.कायंदे यांनी अपूर्ण कामे पूर्ण झाल्याशिवाय हस्तांतरण करू नये अशा सुचना प्रशासनाला दिल्या पुढे आ.मनोज कायंदे म्हणाले की,यंदा उन्हाळा जास्त असल्याने तालुक्यातील ८० ग्रामपंचायतीचा ग्रामपंचायत निहाय आढावा यांनी घेतला..तालुक्यातील ४६ गांवामध्ये जलजीवन मिशनचे कामे चालू आहे काही ठिकाणी कामे सुरळीत झाली असून बरेच ठिकाणी कामे निकृष्ट असल्याच्या तक्रारी सरपंच करत होते तर दुसरबीड येथील पाणी पुरवठा अतंर्गत वितरण व्यवस्था प्रश्न जास्त गाजला तर जळगाव येथील पाईप लाईन वर खर्च करून सुद्धा योजना पूर्ण झाली नाही काम पूर्ण होऊनही गावाला पाणी मिळत नसल्याने अभियंता गिरीश मालोकार यांना स्वतः जावून त्या ठिकाणी पाहण्याचे आदेश दिले,याना स्वतः जाउन त्या ठिकाणी पाहण्याचे आदेश दिले अनेक ठिकाणी गाळ काढणे,आडवे बोर घेणे,पाईप लाईन दुरुस्ती,विहीर अधिग्रहण,टँकर सुरू करणे, हातपंप दुरुस्ती या प्रश्नांनी पाणी टंचाई आढावा बैठक गाजली, सावखेड तेजन येथील पाणी पुरवठा योजनेच्या पाईपलाईनवर हनवतखेड येथील ग्रामस्थांनी २५ चोरी करुन नळ जोडणी केली. .तर खैरखेड येथे २० एकर जमीन ग्रामपंचायत च्या पाईपलाईनवर ओलीती होत असल्याचे सांगण्यात आले.पाणी चोरी प्रकरणी आ.मनोज कायंदे यांनी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. यावेळी आ.मनोज कायंदे,उपविभागीय अधिकारी प्रा.संजय खडसे, तहसीलदार अजित दिवटे, गटविकास अधिकारी अभिजित बांगर,उपविभागीय पाणी पुरवठा गिरीश मालोकार,माजी नगराध्यक्ष देवीदास ठाकरे,माजी उपसभापती सुनील जगताप, राष्ट्रवादी काँग्रेस तालुका अध्यक्ष सिद्धार्थ जाधव, शहराध्यक्ष वैभव मिनासे, नगरसेवक कैलास म्हस्के, शाम जाधव,आरेफ चौधरी,ॲड.सचिन आंधळे,दीपक चेके, विस्तार अधिकारी भास्कर घुगे, राजेंद्र पवार,सरपंच बी.डी.खरात, नितीन कायंदे, जुनेद अली,मदन आघाव,सतीश तुरुकमाने यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी कर्मचारी व तालुक्यातील सरपंच,ग्रामसेवक उपस्थित होते.आढावा बैठकीचे सुत्रसंचालन विनोद ठाकरे यांनी केले.