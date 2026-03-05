Amravati News : पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे कधी भरणार? आमदार संजय खोडके; २,७९५ पदांसाठी महाभरती लवकरच

अमरावती : अमरावती जिल्ह्यात पशुधन विकास अधिकाऱ्याची केवळ ४८ पदे भरलेली असून ११० पदे रिक्त आहेत. त्याचप्रमाणे सहायक आयुक्तांची १५ पदे रिक्त आहेत. अमरावतीसह अन्य जिल्ह्यांमध्येही अशीच स्थिती असून रिक्त पदे केव्हा भरण्यात येणार आहेत? असा सवाल आमदार संजय खोडके यांनी आज विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित केला..अमरावती जिल्ह्यातील पशुधन विकास अधिकाऱ्यांच्या पुर्नरचनेनुसार जिल्ह्यात १५८ पदे मंजूर आहेत. १५८ पदांपैकी केवळ ४८ पदे भरलेली आहेत. म्हणजेच ११० पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. एकट्या अचलपूर तालुक्यात पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची २० ते २२ पदे रिक्त आहेत. तसेच सहायक आयुक्तांची जवळपास ३१ पदे मंजूर असून त्यातील १६ पदे भरलेली आहेत, तर १५ पदे रिक्त आहेत. शासनाच्या वतीने महाराष्ट्र पशुसंवर्धन सेवा अंतर्गत २,७९५ पदांच्या महाभरतीसंदर्भात जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. तर ३०८ पदे सहायक आयुक्त ‘अ’ वर्ग पदाचे सुद्धा भरती घेण्याचे सांगण्यात आले आहे..परंतु संपूर्ण पदभरतीच्या प्रक्रियेला अजून एकवर्षाचा कालावधी लागणार आहे. अशा परिस्थितीमध्ये अमरावती जिल्ह्यातील पशुधन विकास अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांसंदर्भात योग्य कार्यवाहीबाबत निर्णय घेण्यासाठी संपूर्ण राज्यात ज्या जिल्ह्यांमध्ये पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची जास्त पदे आहेत व काही जिल्ह्यांमध्ये कमी पदे आहेत, त्यामध्ये फेररचना करणार का?, असा प्रश्न आमदार संजय खोडके यांनी उपस्थित केला..Nagarpalika Election : विदर्भातील पाच नगरपालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या; अंजनगावसूर्जी, यवतमाळ, घुग्गुस, बाळापूर, देवळीचा समावेश.यावर उत्तर देताना राज्याच्या पशुसंवर्धन मंत्री ना. पंकजा मुंडे यांनी सभागृहात सांगितले की, राज्यात पशुधन विकास अधिकाऱ्यांच्या पदभरतीसंदर्भात वर्ष २०२४ मध्ये आकृतिबंध तयार करण्यात आला असून पदांच्या काही संवर्गामध्ये वाढ झाली आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून २५ एप्रिल २०२५ रोजी पशुधन विकास अधिकारी, महाराष्ट्र पशुसंवर्धन सेवा, गट ‘अ’ची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. तसेच १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी ३०८ सहायक आयुक्त पदाची सुद्धा जाहिरात काढली आहे. .तसेच पेपर सेट करण्यासाठी काही प्रोफेसरची निवड करावी लागत असल्याचे एमपीएससीमार्फत कळविण्यात आल्याने गेल्या २५ ऑक्टोबरपर्यंत याबाबतची पूर्तता देखील करण्यात आली आहे. त्यामुळे आगामी अधिवेशनापर्यंत यातील बऱ्याच गोष्टी मार्गी लागणार असल्याचे उत्तर दिले. तसेच पशू पर्यवेक्षकांची पदे जिल्हा परिषदेने भरावयाची असल्याने याबाबतसुद्धा सामान्य प्रशासन विभागासोबत बोलणे झाले असल्याचे सभागृहात उत्तरादाखल सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.