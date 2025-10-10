विदर्भ

Motala News : संतप्त जमावाने पेटविली अपहरणकर्त्यांची कार; तिघांना चोप

एका १४ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचे कारमध्ये अपहरण करून निघालेल्या तिघांना नागरिकांनी सिनेस्टाईल पाठलाग करून पकडले.
Car set on fire

शाहीद कुरेशी
मोताळा - मलकापूर मधून एका १४ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचे कारमध्ये अपहरण करून निघालेल्या तिघांना नागरिकांनी सिनेस्टाईल पाठलाग करून मोताळानजीक पकडले. यावेळी संतप्त जमाव तिघांवर तुटून पडला असताना, पो.काँ. गणेश सुर्यवंशी व पो.हे.काँ. अमोल खराडे यांनी हस्तक्षेप केल्याने मोठा अनर्थ टळल्याचे बोलले जात आहे. मात्र संतप्त जमावाने अपहरणकर्त्यांची कार पेटवून दिली आहे.

