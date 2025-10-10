Motala News : संतप्त जमावाने पेटविली अपहरणकर्त्यांची कार; तिघांना चोप

मोताळा - मलकापूर मधून एका १४ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचे कारमध्ये अपहरण करून निघालेल्या तिघांना नागरिकांनी सिनेस्टाईल पाठलाग करून मोताळानजीक पकडले. यावेळी संतप्त जमाव तिघांवर तुटून पडला असताना, पो.काँ. गणेश सुर्यवंशी व पो.हे.काँ. अमोल खराडे यांनी हस्तक्षेप केल्याने मोठा अनर्थ टळल्याचे बोलले जात आहे. मात्र संतप्त जमावाने अपहरणकर्त्यांची कार पेटवून दिली आहे..मलकापूरवरून अपहरणकर्त्यांची कार सुसाट वेगाने मोताळ्याकडे निघाल्याची वार्ता कळताच बोराखेडी पोलिसांनी शुक्रवारी (ता. १०) सकाळी नऊ वाजता मोताळा येथे नाकाबंदी केली होती. मुलीची सुटका करण्यासाठी काही जण त्या कारचा सिनेस्टाईल पाठलाग करीत होते. दरम्यान, मोताळ्यात नाकेबंदीला न जुमानता अपहरणकर्त्यांनी कार बुलडाण्याच्या दिशेने नेली..मात्र काही अंतरावर त्यांच्या गाडीचा टायर फुटला. त्यामुळे त्यांनी कार बाजूच्या कच्च्या रस्त्याने आत घातली. यावेळी पाठलाग करणाऱ्या जमावाने त्यांचा पकडले व तिघांना चांगलाच चोप दिला. यावेळी बोराखेडीचे वाहतूक पोलिस कर्मचारी गणेश सूर्यवंशी व पोहेकाँ अमोल खराडे यांनी हस्तक्षेप करीत तिघांना जमावाच्या तावडीतून सोडवून ताब्यात घेतले..त्यांना बोराखेडी पोलिस ठाण्यात जमा करण्यात आले. तर, अल्पवयीन मुलीला मोताळा येथील एका खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. यावेळी संतप्त जमावाने अपहरणकर्त्यांची कार पेटवून दिली. त्यानंतर बोराखेडी पोलिस ठाण्यात शेकडो नागरिकांनी गर्दी केली होती. यावेळी काही काळ तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती..दरम्यान, एपीआय बालाजी शेंगेपल्लू, पीएसआय राजेंद्र कपले, पो.हे.काँ. नंदकिशोर धांडे व सहकाऱ्यांनी अथक प्रयत्नातून परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविले. दरम्यान, बुलडाण्याचे एसडीपीओ सुधीर पाटील यांनी बोराखेडी पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. सदर घटना मलकापूर हद्दीतील असल्याने तिघा अपहरणकर्त्यांना मलकापूर पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले. पुढील तपास मलकापूर शहर पोलिस करीत आहेत..मलकापूर प्रकरणाचे बीड कनेक्शनमलकापूर येथील १४ वर्षीय अल्पवयीन शाळकरी मुलीच्या अपहरण प्रकरणातील तिघे युवक बीड जिल्ह्यातील माजलगाव येथील आहेत. सय्यद शाकिर सय्यद वहाब, इम्रान शकिलोद्दीन सिद्दीकी, उबेद अहमदउल्ला पठाण अशी त्यांची नावे आहेत. बीड जिल्ह्यातून तिघे मलकापूरला कसे आले? संबंधीत युवतीचे अपहरण करण्यामागे त्यांचा हेतू काय होता? या प्रश्नांची उत्तरे पोलिस तपासानंतर समोर येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.