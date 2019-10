भयंकर! मुंबईत रेल्वेस्थानकावर प्रवाशांची दैना 

नागपूर : सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्वाधिक संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या मुंबई रेल्वेस्थानकावर प्रवाशांना दैना अनुभवावी लागत आहे. रविवारी रात्री रवाना झालेल्या मुंबई-नागपूर दुरांतोमधील प्रवाशांच्या खिशांवर चोरट्यांनी हात साफ केले. त्यातील दोन नागपूरकर प्रवाशांनी सोमवारी नागपूर लोहमार्ग ठाणे गाठून मोबाईल चोरीची तक्रार दिली. मुंबई रेल्वेस्थानक सुमारे अर्धातास अंधारात बुडाले होते. त्याचवेळी चोरट्यांनी डाव साधल्याचा दावा प्रवाशांनी केला आहे.

ऍड. सचिन जयस्वाल (रा. केटीनगर, काटोल रोड) हे उच्च न्यायालयात वकिली करतात. परिषदेसाठी ते मित्रासोबत मुंबईला गेले होते. परतीच्या प्रवासाचे मुंबई-नागपूर दुरांतोचे तिकीट होते. रविवारी रात्री बी-9 डब्यातील 25 व 26 क्रमांकाच्या बर्थवर पोहोचून सामान ठेवले. प्रसाधनगृहाकडे जात असताना त्यांच्या खिशातील 70 हजार रुपये किमतीचा मोबाईल चोरट्याने लंपास केला.

विपीनचंद्र मानकर (58, रा. किनखेडे ले-आउट, सिव्हिल लाइन्स) हे महा बॅंकेच्या दिघोरी शाखेत कार्यरत आहे. रविवारी रात्री ते मुंबई स्थानकावर पोहोचले. फलाटावरील मुंबई-नागपूर दुरांतोमध्ये ए-3 डब्यात चढताना चोरट्याने त्यांच्या खिशातील 39 हजार रुपये किमतीचा आयफोन चोरून नेला. दोन्ही प्रवाशांनी सोमवारी नागपुरात पोहोचल्यानंतर नागपूर लोहमार्ग ठाणे गाठून तक्रार नोंदविली. पुढील तपासासाठी दोन्ही प्रकरणे मुंबई लोहमार्ग पोलिसांकडे वर्ग करण्यात येणार आहे.

ऍड. जयस्वाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ते रेल्वेस्थानकावर पोहोचले त्यावेळी सर्वत्र अंधार होता. मोबाईलचे टॉर्च लावून प्रवाशांना फलाट गाठावे लागले. पैसे मोजून सेवा घेणाऱ्या प्रवाशांच्या सुरक्षेची सर्वस्वी जबाबदारी रेल्वेची आहे. परंतु, सुरक्षेची कुठलीही काळजी रेल्वे प्रशासनाकडून घेतली जात नसल्याची नाराजी त्यांनी व्यक्त केली.

