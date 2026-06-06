वणी: मोहुर्ली ग्रामपंचायत कार्यालयाला कुलूप ठोकून कामकाजात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी एका पुरुषासह दोन महिलांविरुद्ध सचिवांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. या कारवाईमुळे गावात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. कवडू वडसकर, योगिनी कोसारकर आणि पुष्पा काळे, असे गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत..विकासकामांबाबत माहिती मिळत नसल्याचा आरोप करीत ग्रामस्थांनी बुधवारी (ता. तीन) मोहुर्ली ग्रामपंचायत कार्यालयाला कुलूप ठोकले होते. यापूर्वी झालेल्या मासिक सभा, ग्रामसभेत विकासकामांचा खर्च, मंजूर निधी, ग्रामसभेचे इतिवृत्त आणि इतर कागदपत्रांची माहिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती..Cockroach Janata Party: दिल्लीत ‘कॉक्रोच’ची एन्ट्री! जंतरमंतरवरील आंदोलनाला पोलिसांची परवानगी; हजारो युवक जमणार.मात्र, संबंधित माहिती उपलब्ध न झाल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजी वाढली होती. ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, माहितीची मागणी केल्यानंतर सरपंच व सचिवांनी सभा अर्धवट सोडून गेल्याने संताप वाढला होता. त्यानंतर ग्रामसभेत माहिती देत नसल्याने ग्रामस्थांनी मंगळवारी (ता. दोन) स्वतः ग्रामसभा आयोजित करून कुलूप ठोकण्याचा ठराव घेतला होता. त्यानुसार बुधवारी ग्रामपंचायत कार्यालयाला कुलूप ठोकले होते..Khan Sir Patna Controversy: पोलिसांनी रात्रभर घेतला शोध, खान सर पळत राहिले; कोचिंग गुरूला अटक होणार? की न्यायालयात आत्मसमर्पण?.दरम्यान, ग्रामपंचायत सचिव उल्हास नगराळे यांनी वणी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून कवडू वडसकर, योगिनी कोसारकर आणि पुष्पा काळे यांच्याविरुद्ध ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या कामकाजात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे गावातील वातावरण तापले असून, ग्रामस्थांनी विकासकामांची चौकशी करून सर्व माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी कायम केली आहे. प्रशासन या प्रकरणात पुढे काय भूमिका घेते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.