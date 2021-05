अक्षय तृतीया : पूजेचा मुहूर्त सकाळी ५.४० पासून १२.१७ पर्यंत; अत्यंत शुभ दिवस

नागपूर : अक्षय तृतीया (Akshay Tritiya) हा अत्यंत शुभ दिवस असतो. विद्वान पंडित आणि धर्माचे ज्ञान असणाऱ्यांच्या मते या दिवशी शुभकार्य करण्यासाठी पंचांग पाहण्याची आवश्यकता नसते. परंतु, तरीही यावर्षी अक्षय तृतीयाचा शुभ दिवस १४ मे रोजी असून सकाळी ५.४० ते दुपारी १२.१७ वाजेपर्यंत पूजेचा मुहूर्त असल्याची माहिती ज्योतिषाचार्य डॉ. अनिल नागेश वैद्य (Dr. Anil Nagesh Vaidya) यांनी दिली. (Moment of Akshayya Tritiya Puja from 5.40 am to 12.17 pm)

हिंदू सणांपैकी अक्षय तृतीया हा एक महत्त्वाचा सण आहे. अक्षय तृतीया वैशाख महिन्यातील शुक्ल पक्षाच्या तृतीयेला साजरी केली जाते. शुक्लपक्ष म्हणजे अमावस्यानंतरचे १५ दिवस, ज्यामध्ये चंद्राचा आकार हळूहळू वाढत जातो. अक्षय तृतीया शुक्ल पक्षातच येते व याला आखाती देखील म्हटले जाते. ‘अक्षय’चा अर्थ होतो जो कधीही नष्ट होणार नाही. म्हणून असे म्हटले जाते की अक्षय तृतीया या तिथीत सौभाग्य आणि शुभ फळाची प्राप्ती होते.

या दिवशी केले जाणारे कार्य मनुष्याच्या जीवनात कधी न समाप्त होणारे फळ देतात. यादिवशी मनुष्य जेवढे पुण्य कार्य व दान धर्म करतो कार्य व दान धर्म करतो त्याचे शुभ फळ त्याला निश्चितच मिळते. अक्षय तृतीयेला विवाहासाठी शुभ दिवस मानले जाते. या दिवशी विवाह केल्याने विवाहित जोडप्यांचे बंधन मजबूत राहते.

अक्षय तृतीया साजरी करण्यामागे अनेक मान्यता आहेत. या दिवशी भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मीच्या पूजेचे महत्त्व आहे. देवी लक्ष्मी आणि विष्णू भगवानाची पूजा करून त्यांना तांदूळ चढवले जातात. पूजेनंतर तुळशीच्या पानांसोबत त्यांना भोजन दिले जाते. सर्व पूजा झाल्यावर धूपबत्ती लावून आरती केली जाते. अक्षय तृतीयेच्या दिवशी लहान लहान गोष्टी दान करण्याचे मोठे महत्त्व आहे. दान केल्याने त्याचे फळ लवकर प्राप्त होत. शुद्ध मनाने केलेले दान अधिक फलदायी असते, अशी माहिती ज्योतिषाचार्य डॉ. अनिल नागेश वैद्य यांनी दिली.

