विदर्भ

प्रतीक्षा संपणार? मॉन्सून अखेर विदर्भाच्या उंबरठ्यावर, कोणत्याही क्षणी होणार आगमन; तीन दिवस येलो अलर्ट

Monsoon Set to Enter Vidarbha Soon : प्रादेशिक हवामान विभागाने नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात पुढील दोन-तीन दिवस जोरदार पावसाचा यलो व ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. त्यामुळे या आठवड्यात मॉन्सूनपूर्व पावसाचा जोर कायम राहण्याची दाट शक्यता आहे.
Monsoon Set to Enter Vidarbha Soon

Monsoon Set to Enter Vidarbha Soon

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मॉन्सूनने अनपेक्षितपणे पुढे आगेकूच केली असून, तो विदर्भाच्या दारावर येऊन ठेपला आहे. त्यामुळे कोणत्याही क्षणी चंद्रपूरमार्गे मॉन्सूनचे विदर्भात आगमन होऊ शकते, अशी माहिती हवामान अभ्यासक प्रा. सुरेश चोपणे यांनी ‘सकाळ’ला दिली. त्याचवेळी चंद्रपूर व नागपुरात सोमवारी बरसलेला पाऊस मॉन्सूनपूर्वच असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

Loading content, please wait...
vidarbha
mansoon
mansoon update