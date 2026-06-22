प्रतीक्षा संपणार? मॉन्सून अखेर विदर्भाच्या उंबरठ्यावर, कोणत्याही क्षणी होणार आगमन; तीन दिवस येलो अलर्ट

मॉन्सूनने अनपेक्षितपणे पुढे आगेकूच केली असून, तो विदर्भाच्या दारावर येऊन ठेपला आहे. त्यामुळे कोणत्याही क्षणी चंद्रपूरमार्गे मॉन्सूनचे विदर्भात आगमन होऊ शकते, अशी माहिती हवामान अभ्यासक प्रा. सुरेश चोपणे यांनी ‘सकाळ’ला दिली. त्याचवेळी चंद्रपूर व नागपुरात सोमवारी बरसलेला पाऊस मॉन्सूनपूर्वच असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले..विदर्भात यलो व ऑरेंज अलर्टप्रादेशिक हवामान विभागाने नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात पुढील दोन-तीन दिवस जोरदार पावसाचा यलो व ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. त्यामुळे या आठवड्यात मॉन्सूनपूर्व पावसाचा जोर कायम राहण्याची दाट शक्यता आहे. विशेषतः नागपूर, वर्धा व अमरावती जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसाची अधिक शक्यता आहे. त्याचवेळी दिवसा ऊनही तापणार असल्याचे हवामान विभागाचे म्हणणे आहे..Pre-Mansoon Rain Update: पुढील ३ दिवस धोक्याचे ! 'या' जिल्ह्यांना रेड अलर्ट तर १५ ठिकाणी अति मुसळधार पावसाचा इशारा .उपराजधानीत वरुणराजाची हजेरीदरम्यान, मान्सून विदर्भात दाखल होण्यापूर्वीवरुणराजाने उपराजधानीत दणक्यात हजेरी लावली. दुपारी व सायंकाळच्या सुमारास सर्वत्र बरसलेल्या सरींनी वातावरण आल्हाददायक होऊन घामाघूम झालेल्या नागपूरकरांना ऊन व उकाड्यापासून सुखद दिलासा मिळाला. मॉन्सून सध्या विदर्भाच्या उंबरठ्यावर असला तरी, सोमवारचा हा पाऊस मॉन्सूनपूर्वच असल्याचे हवामानतज्ज्ञांकडून सांगण्यात आले..मॉन्सूनने चार जूनलाच कोकण, गोवा, तेलंगणा व महाराष्ट्राच्या काही भागांत प्रवेश केल्यानंतर वैदर्भीयही अनेक दिवसांपासून चातकाप्रमाणे वाट पाहात होते. मात्र एल-निनोने पुढील वाटचाल रोखल्याने मॉन्सून तर दूर नागपूर व विदर्भात मॉन्सूनपूर्व सरीही बरसल्या नाहीत. सोमवारीही सकाळपासून दुपारपर्यंत चांगलेच ऊन तापले. मात्र साडेतीनच्या सुमारास अचानक आभाळ भरून आले आणि उत्तर व पश्चिम नागपूरसह शहरातील अनेक भागांमध्ये जोरदार पाऊस कोसळला. सायंकाळी सहानंतर पुन्हा काळेकुट्ट ढग दाटून आले. जवळपास अर्धा ते पाऊण तास शहरातील बहुसंख्य भागांमध्ये मेघराजाची कृपादृष्टी झाली..Monsoon Winds Strengthen : मॉन्सूनच्या वाऱ्याचा वेग वाढला! महाराष्ट्रात दक्षिण कोकण, गोवा आणि घाटमाथ्यावर चार दिवस मुसळधार.अचानक आलेल्या पावसामुळे नागपूरकरांची चांगलीच तारांबळ उडाली. पावसाची कसलेही चिन्हे दिसत नसल्यामुळे घराबाहेर पडलेल्या अनेकांनी रेनकोट व छत्र्या सोबत आणल्या नव्हत्या. त्यामुळे ओल्या अंगाने त्यांना घरी परतावे लागले. तर काहींनी पावसात भिजत मोसमातील पहिल्या पावसाचा मनसोक्त आनंद घेतला. पावसामुळे शहरातील खोलगट भागांमध्ये जागोजागी डबके साचले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.