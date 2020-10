कोरोना नियंत्रणासाठी १६ लाखांहून अधिक नागरिकांशी संपर्क

अमरावती : ट्रेस, ट्रिक, ऍण्ड ट्रीट या त्रिसूत्रीचा अवलंब करत अमलात आलेली माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी ही मोहीम कोरोना नियंत्रणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. मोहिमेचा दुसरा टप्पा १२ ऑक्‍टोबर ते २४ ऑक्‍टोबर या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. दरम्यान, कोरोनाबाधितांच्या उपचारासाठी विविध सुविधा उपलब्ध करून देतानाच आवश्‍यक सामग्रीचे दरही निश्‍चित करण्यात आले आहेत, अशी माहिती पालकमंत्री ऍड. यशोमती ठाकूर यांनी दिली. माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी या मोहीमेत १६ लाखांहून अधिक व्यक्तींशी संपर्क झाला आहे. कोरोना उपचारांसाठी बेडची संख्या व विविध सुविधा वाढविताना ऑक्‍सिजन व इतर साधनसामग्रीचे दरही निश्‍चित करण्यात आले आहेत. कुठेही जादा दर घेऊन नागरिकांची अडवणूक होत असल्याचे आढळल्यास तत्काळ कठोर कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कोरोनावर मात करण्यासाठी सर्वांची साथ मिळणे आवश्‍यक आहे. वाचा - आईने टाकलेल्या बाळासाठी मंगेशी झाली माई; उमेद संकल्प संस्थेने घेतले दत्तक कोरोनाचे संक्रमण थांबवणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे कुठलीही माहिती लपवू नये. असे आवाहनही त्यांनी केले. ऑक्‍सिजनची मागणी व पुरवठा, तसेच दरात सुसूत्रता आणण्यासाठी रसायन व उर्वरक मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाकडून दर निश्‍चित करून देण्यात आले आहेत. त्यानुसार लिक्विड मेडिकल ऑक्‍सिजनसाठी प्रति क्‍युबिक मीटरप्रमाणे १५.२२ रू. (जीएसटी वगळून) व ऑक्‍सिजन इन्हेलेशन (मेडिकल गॅस) इन सिलिंडरसाठी प्रति क्‍युबिक मीटरप्रमाणे२५.७१ रू. (जीएसटी वगळून) असे दर निश्‍चित करण्यात आले आहेत.

संपादन - नरेश शेळके

Web Title: More than 16 lakh people contacted to control corona