Akola: मोर्णा-विद्रुपा पूररेषेचे नवे नकाशे शासनाकडे सादर; आयआयटी मुंबईकडून सॅटेलाईटच्या आधारे अहवाल ; नागरिकांना मिळणार दिलासा

अकोला: मोर्णा आणि विहुपा नदीच्या पूररेषा (लाल व निळी रेषा) निश्चितीचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला वाद आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. आयआयटी मुंबई यांनी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि 'डेम डेटा'च्या आधारे तयार केलेले नवीन पूररेषा नकाशे अंतिम करून शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आल्याची माहिती आहे.मोर्णा व विहुपा नदीच्या पूररेषा निश्चितीबाबत यापूर्वी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणावर मोठ्या प्रमाणात आक्षेप घेण्यात आले होते. .कौलखेड, बलोदे ले-आऊट, खडकी, अकोली बु. आणि गीता नगर परिसरातील अनेक घरे व वस्त्या निळ्या पूररेषेत दाखविण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली होती. स्थानिक नागरिकांसह विविध राजकीय पक्षांनीही या सर्वेक्षणाच्या अचूकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. प्रत्यक्ष पाहणी न करता केवळ कार्यालयीन पातळीवर सर्वेक्षण झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या वादाची दखल शासन स्तरावर घेण्यात आली. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि आमदार वसंत खंडेलवाल यांच्या उपस्थितीत झालेल्या.Chandrapur: आईचे काबाडकष्ट फळाला; मुलगा झाला डॉक्टर ! परिस्थितीवर केली मात; एका संघर्षमय जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. त्यानंतर २०२३ मध्ये तत्कालीन जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी वादग्रस्त पूररेषा प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर शासनाने अचूक आणि वैज्ञानिक पद्धतीने पूररेषा निश्चित करण्यासाठी आयआयटी मुंबईची नियुक्ती केली. आयआयटीच्या तज्ज्ञांनी उपग्रह नकाशे, डेम डेटा आणि भौगोलिक माहिती प्रणालीच्या साहाय्याने संपूर्ण नदीपात्र व पूरक्षेत्राचा अभ्यास केला. यामध्ये अकोल्यातील १९९४ मधील भीषण पूर, २००२ मधील अतिवृष्टी तसेच २१ जुलै २०२१.रोजी झालेल्या ढगफुटीचा तपशीलवार अभ्यास करण्यात आला. २०२१ मधील पुरामध्ये मोर्णा नदीचे पाणी जुने शहर आणि खडकी भागातील अनेक घरांमध्ये आठ ते नऊ फूट उंचीपर्यंत शिरले होते. या घटनांचे प्रत्यक्ष पुरावे आणि माहितीही आयआयटीला उपलब्ध करून देण्यात आली होती. या सर्व माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेले नवीन नकाशे आता शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. मंजुरी मिळाल्यानंतर हे नकाशे सार्वजनिक करण्यात येणार असून त्यानंतर प्रत्यक्ष पूरक्षेत्राचे स्पष्ट चित्र समोर येणार आहे..Maharashtra: १९ वर्षीय तरुणी ५५ वर्षीय शिक्षकाच्या प्रेमात, गावकऱ्यांची शिक्षकाला मारहाण; पोलिसांसमोर म्हणाली, मी....जुन्या सर्वेक्षणावर का झाला होता वाद ?गोर्णा आणि विद्रुपा नदीच्या जुन्या पूररेषा सर्वेक्षणात कौलखेड, खडकी, अकोली बु., गीता नगर आणि बलोदे ले-आऊटसह अनेक भाग निळ्या रेषेत दाखविण्यात आले होते. त्यामुळे शेकडो घरे आणि भूखंडांवर बांधकामासह विविध निर्बंध येण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. नागरिकांनी या सर्वेक्षणाच्या अचूकतेवर प्रश्न उपस्थित करत प्रत्यक्ष पाहणी न करता अहवाल तयार झाल्याचा आरोप केला होता. या आक्षेपांमुळेच अखेर शासनाला संपूर्ण प्रक्रिया थांबवून नव्याने वैज्ञानिक सर्वेक्षणाचा निर्णय घ्यावा लागला..आयआयटीच्या नव्या नकाशांमुळे काय होणार ?आयआयटी मुंबईने अत्याधुनिक सॅटेलाईट तंत्रज्ञान, डेम डेटा आणि ऐतिहासिक पूरस्थितीच्या आधारे तयार केलेले नकाशे अधिक अचूक मानले जात आहेत. शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर पूरप्रवण क्षेत्रांची वस्तुनिष्ठ माहिती उपलब्ध होईल. यामुळे प्रत्यक्ष पूरधोका नसतानाही पूररेषेत समाविष्ट झालेल्या अनेक घरमालकांना आणि ले-आऊटधारकांना दिलासा मिळू शकतो. तसेच भविष्यातील शहर नियोजन, बांधकाम परवानग्या आणि पूरनियंत्रण उपाययोजनांसाठीही या नकाशांचा आधार घेतला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.