गैरसमज विसरा! चंद्रपुरात "मस्जिद सबके लिए'

चंद्रपूर : देशातील काही विशिष्ट कट्टरवादी संघटनांकडून मुस्लीम समाजाविषयी जाणीवपूर्वक द्वेष पसरविला जात आहे. विशषेत: मुस्लिम समाजाचे प्रार्थना स्थळ मस्जिद बाबत समाजात गैरसमज निर्माण केला जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अपप्रचार हाणून पाडण्यासाठी आता मुस्लिम समाजानेच पुढाकार घेतला असून मुस्लिमेत्तर धार्मिक, सामाजिक संघटना आणि प्रतिष्ठित नागरिकांना मस्जिदमध्ये आमंत्रित केल्या जाणार आहे. "मस्जिद सबके लिए' असे या उपक्रमाचे नाव आहे.

सामाजिक सद्‌भावनेसाठी या उपक्रमाचे आयोजन मुस्लिम शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक संघटना, (मेस्को) चंद्रपूरच्यावतीने करण्यात आले आहे. या संघटनेच्या वरोरा, बल्लारपूर आणि राजुरा येथे शाखा आहेत. समाजात धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. काही कट्टरवादी संघटनांमुळे दोन धर्मात तेढ निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. विशेषतः मुस्लिम समाजाचा बाबत जाणीवपूर्वक गैरसमज निर्माण केले जातात. त्यामुळे सामाजिक सदंभावनेला तडा जातो, असे अब्दुल रहेमान पटेल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. दोन धर्मातील तेढ वाढावे, यासाठी मुस्लिम समाजाचे प्रार्थना स्थळ असलेल्या मस्जिद बाबत पसरविल्या जातात. मात्र हे मुस्लिम समाजाचे पवित्र ठिकाण आहे. येथे मानवतेच्या कल्याणासाठीच काम केले जाते. भारतीय समाजात एक दुसऱ्यांच्या धार्मिक स्थळांना जाणून घ्यायची, त्यांचा आदर करायची परंपरा आहे. मुस्लिम समाजाला इतर धर्मांच्या सणाबाबत, उत्सवाबाबत माहिती असते. परंतु इतर धर्मीयांमध्ये मस्जिद आणि मुस्लिम धर्माविषयीचे ज्ञान फार कमी आहे. त्यामुळे गैरसमज निर्माण करणाऱ्यांचे फावते आणि ते अफवांना बळी पडतात. त्यामुळे मस्जिद मध्ये नेमके काय चालते. हाच गैरसमज दूर करण्यासाठी "मस्जिद सबके लिए' हा उपक्रमाची रूपरेषा ठरविण्यात आली आहे.

Web Title: "Mosque For Everyone" in Chandrapur