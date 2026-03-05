Buldhana Accident: टिप्परच्या धडकेत वृद्ध दुचाकीस्वार ठार; मोताळा ते बुलडाणा मार्गावर दुःखद अपघात

मोताळा : टिप्परच्या धडकेत दुचाकीस्वार वृद्ध जागीच ठार झाल्याची घटना बुधवारी (ता. ४) सायंकाळी साडेचार वाजताच्या सुमारास मोताळा ते बुलडाणा मार्गावरील बोराखेडी गावानजीक घडली..अशोक सिताराम आघाम (७०, रा. तरोडा) असे मृतकाचे नाव आहे. तालुक्यातील तरोडा येथील अशोक सिताराम आघाम हे लुना दुचाकी (एमएच २८ एएल १५६५) ने मोताळ्याकडून बुलडाण्याच्या दिशेने जात होते..दरम्यान, बोराखेडी गावानजीक समोरून येणारा टिप्परने (एमएच ५६ सी ०१९७) त्यांच्या दुचाकीला जबर धडक दिली. या अपघातात दुचाकीवरील अशोक आघाम यांना गंभीर दुखापत होऊन त्यांचा जागीच मृत्यू झाला..तसेच त्यांच्या दुचाकीचा चक्काचूर झाला. माहिती मिळताच बोराखेडीचे एपीआय बालाजी शेंगेपल्लू यांनी सहकाऱ्यांसह घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी बुलडाणा येथे रवाना केला..Buldhana News: बुलडाण्यात १७ वर्षीय गतिमंद युवतीचा मृतदेह आढळला, परिसरात खळबळ.तसेच अपघातग्रस्त वाहने ताब्यात घेऊन पोलिस ठाण्यात लावले. अशोक आघाम यांची उत्कृष्ट डफडे वादक म्हणून पंचक्रोशीत ख्याती होती. या घटनेमुळे त्यांच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. या प्रकरणी वृत्त लिहेपर्यंत बोराखेडी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला नव्हता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.