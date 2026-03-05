विदर्भ

Buldhana Accident: टिप्परच्या धडकेत वृद्ध दुचाकीस्वार ठार; मोताळा ते बुलडाणा मार्गावर दुःखद अपघात

Tipper Accident: टिप्परच्या धडकेत दुचाकीस्वार वृद्ध जागीच ठार झाल्याची घटना बुधवारी (ता. ४) सायंकाळी साडेचार वाजताच्या सुमारास मोताळा ते बुलडाणा मार्गावरील बोराखेडी गावानजीक घडली.
Buldhana Accident

Buldhana Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मोताळा : टिप्परच्या धडकेत दुचाकीस्वार वृद्ध जागीच ठार झाल्याची घटना बुधवारी (ता. ४) सायंकाळी साडेचार वाजताच्या सुमारास मोताळा ते बुलडाणा मार्गावरील बोराखेडी गावानजीक घडली.

Loading content, please wait...
police
accident
road accident
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.