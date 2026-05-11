Amravati News: मोताळ्यात गोठ्याला आग, शेतकऱ्याचे लाखोंचे नुकसान; दुग्ध व्यवसायावर संकट: २२ जनावरे प्रभावित, एक बैल मृत्यू

मोताळा: शनिवारी रात्री दरम्यान शेतातील गोठ्याला आग लागून शेतकऱ्याचे लाखोंचे नुकसान झाले. ही घटना रविवार (ता. १० ) सकाळी आडविहिर शिवारात उघडकीस आली. .आडविहीर येथील शेतकरी भागवत वसंत साबे याचा आडविहिर शिवारातील शेतात गोठा आहे.ते पशुपालक असल्याने या गोठ्यात जवळपास २२ जनावरे असतात. त्यात काही दुधाळ जनावरे आहेत. या गोठ्याला शनिवारी सायंकाळी ७ ते ८ वाजेदरम्यान अचानक आग लागली..Amravati News: ग्रामीण प्रवाशांची पिण्याच्या पाण्यासाठी तडफड;सामाजिक जाणीवा बोथटः तीव्र उन्हाळ्यात शहरी व ग्रामीण भागातील विदारक चित्र.या आगीत साबे यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. एका बैलाचा जळून मृत्यू झाला. तर चार कालवड भाजल्याने जख्मी झाले आहेत. शेतातील गोळा केलेले दीड एकरातील ठिबक, पीव्हीसी पाईप, कुट्टी, शेती अवजारे व संपूर्ण शेड जळून खाक झाले..घटनेची माहिती मिळताच कर्मचाऱ्यांनी शेतातील गोठ्यात झालेल्या नुकसानीचा पंचनामा केला. भागवत साबे यांच्याकडे फक्त 2 एक्कर शेती आहे..Premium|India Mutual Fund Industry Growth 2026 : फंड मॅनेजर आणि पडद्यामागील 'कलाकार'; म्युच्युअल फंडातील अवाढव्य गुंतवणुकीचे नेमके रहस्य काय?.त्याचा संसाराचा सर्व गाढा हा दुग्ध व्यवसायायावर आधारित आहे. त्यांच्या गोठ्याला आग लागली तेव्हा गोठ्यात सर्व 22 ते 24 जनावरे होती. या घटनेने चांगलाच आर्थिक फटका या शेतकऱ्याला बसला आहे. शासनाने तातडीने मदत करावी अशी मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.