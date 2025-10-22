Motala Accident : भीषण अपघात! गुजरातहून आलेल्या कुटुंबाची इको कार मोताळ्याजवळ पुलाचे कठडे तोडून नाल्यात कोसळली; पाच जण गंभीर जखमी

मोताळा : इको कार अनियंत्रित होऊन पुलाचे सुरक्षा कठडे तोडून नाल्यात कोसळल्याची घटना मोताळा येथील आयटीआय कॉलेजनजीक मंगळवारी (ता. २१) सकाळी साडेनऊच्या सुमारास घडली. या अपघातात पाच जण गंभीर जखमी झाले. त्यांच्यावर बुलडाणा येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..प्राप्त माहितीनुसार, गुजरात राज्यातील बारडोली शहरात कामानिमित्त स्थायिक झालेले कुटुंब बुलडाणा जिल्ह्यातील चिखला येथे आपल्या नातेवाईकाकडे दिवाळी साजरी करण्यासाठी जी. जे. ०५ जे. आर. २१३५ क्रमांकाच्या इको कारने जात होते. या वाहनात चालकासह पाच जण होते. दरम्यान, मलकापूर ते बुलडाणा मार्गावरील मोताळा येथील आयटीआय कॉलेज नजीकच्या पुलावर अचानक सदर कार अनियंत्रित होऊन पुलाचे सुरक्षा कठडे तोडून नाल्यात कोसळली. .Koregaon Crime: 'जयपूरमध्ये जमिनीच्या वादातून कोयत्याने वार'; रहिमतपूर पोलिस ठाण्यात परस्परविरुद्ध ११ जणांवर गुन्हा.या अपघातात कार मधील संदीप शिरसाट (२६), रमाबाई शाम वानखेडे (४५), निखिल शाम वानखेडे (१५) या तिघांना जबर दुखापत झाली असून, तिघांचे पाय फ्रॅक्चर झाले आहे. नेहा शाम वानखेडे (१७) ही युवती जखमी झाली. तसेच कार चालक राहुल पाटील (२३) याच्या मानेचे हाड फ्रॅक्चर झाले आहे..अपघात घडताच परिसरातील नागरिकांनी मदतीसाठी पुढाकार घेतला. आपत्कालीन रुग्णवाहिका पायलट अंकुश वाघ आणि डॉ. मुसिफ अहेमद यांनी जखमींना तातडीने बुलडाणा येथील रुग्णालयात हलविले. त्यांच्यावर बुलडाणा येथील एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या भीषण अपघातात इको कारचा चुराडा झाला आहे. मात्र सुदैवाने कुठलीही जीवितहानी झाली नाही. लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशीच हा अपघात घडला. त्यामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.