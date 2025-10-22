विदर्भ

Motala Accident : भीषण अपघात! गुजरातहून आलेल्या कुटुंबाची इको कार मोताळ्याजवळ पुलाचे कठडे तोडून नाल्यात कोसळली; पाच जण गंभीर जखमी

Eco Car Plunges into Drain Near Motala ITI; Five Seriously Injured : मोताळा: गुजरातहून दिवाळीसाठी येत असलेल्या इको कार अपघातात पुलाचे कठडे तोडून नाल्यात कोसळली; पाच जण गंभीर जखमी.
सकाळ वृत्तसेवा
मोताळा : इको कार अनियंत्रित होऊन पुलाचे सुरक्षा कठडे तोडून नाल्यात कोसळल्याची घटना मोताळा येथील आयटीआय कॉलेजनजीक मंगळवारी (ता. २१) सकाळी साडेनऊच्या सुमारास घडली. या अपघातात पाच जण गंभीर जखमी झाले. त्यांच्यावर बुलडाणा येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

