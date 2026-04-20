Buldhana News: वृक्ष संपदेने नटणार कोथळी-मोताळा मार्ग; सहा ते सात फुट उंचीच्या ८०० वृक्षांची लागवड व जोपासना

मोताळा : तालुक्यातील मोताळा ते कोथळी या मार्गावर जवळपास ८०० वृक्ष लागवडीचा मेगा उपक्रम सुरू आहे. त्यामुळे लवकरच हा मार्ग अधिकच्या वृक्ष संपदेने नटणार आहे..आज वृक्ष तोडीमुळे पर्यावरण ऱ्हास होत असून ग्लोबल वॉर्मिग चा धोका अख्या जगाला भेडसावत आहे. दरवर्षी लाखो वृक्ष लागवड होते काही इव्हेंट होतात तर काही फोटो सेशन पुरते उपक्रम राबविल्या जातात. नंतर मात्र त्या रोपट्यांकडे कुणी ढुंकूनही बघत नाही..वृक्ष लागवड करून वनराई नटवायची असेल तर वृक्ष लागवड करून त्याची जोपासना होणे फार गरजेचे आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी वृक्ष लागवड व त्यांची जोपासना ही दोन्ही कामे कोथळी - मोताळा मार्गावर बघायला मिळत आहे. सहा ते सात फुटांचे विविध प्रजातींची झाडे या मार्गावर लागवड करण्यात येत आहे..जेसीबी च्या सहाय्याने खड्डे करून रस्त्याच्या दुतर्फा बाजूने ही मोहीम सुरू आहे. यामध्ये मोहगणी, वड, पिंपळ, कदम आणि गुलमोहर या पाच प्रकारचे वृक्षांची लागवड करण्यात येत आहे. विशाखापट्टनम येथील नर्सरी मधून ही सहा ते सात फुटांची झाडे मागविण्यात आली आहे..विशेष म्हणजे या झाडांना पाणी देण्यासाठी टँकर ची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे या वृक्षांची निगा व जोपासना व्यवस्थित सुरू आहे. पुढील दोन महिने ही पाणी देण्याची मोहीम व्यवस्थित चालल्यास निश्चित हा मार्ग वृक्ष संपदेने नटेल.