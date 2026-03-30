Vidarbha News: पाणीपुरवठा योजनेचे वीज कनेक्शन कट; लाखों रुपयांचे वीजबिल थकीत; भर उन्हाळ्यात ग्रामीण नागरिकांचे होतोय हाल

मोताळा: नळगंगा धरणात पुरेसा जलसाठा असतानाही आता नागरिक तहानलेले राहतात कि काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पाणी पुरवठा योजनेचे लाखो रुपयांचे वीजबिल थकीत असल्याने वीज वितरण कंपनीने या योजनेची वीज कट केली आहे. भर उन्हाळ्यात ग्रामीण नागरिकांचे हाल होत आहे.मोताळा शहरासाठी मंजूर झालेल्या ३८ कोटी रुपयांची पाणी पुरवठा योजना प्रगती पथावर असून लवकरच ही यीजना पूर्णत्वास जाणार आहे. त्यामुळे आता लवकरच शहराला स्वच्छ पाणीपुरवठा होणार आहे. आउटडेटेड झालेली मोताळा शहराची पाणीपुरवठा योजना नव्याने मंजूर झाली आहे. .३८ कोटींची ही योजना असून या योजनेच्या काम अंतिम टप्प्यात आहे. मात्र या योजनेचे लाखोंचे वीजबिल नगर पंचायतकडे थकीत झाल्यास वीज वितरण कंपनीने या योजनेची वीज पाच दिवसांपूर्वी कट केल्याची महिती प्राप्त झाली आहे. मार्च एन्ड असल्याने वीज वितरण कंपनीने वसुलीसाठी नगर पंचायतचे नाक दाबल्याची चर्चा सुरु झाली आहे..नळगंगा धरणात पुरेसा जलसाठा असताना वीजच नसल्याने नागरिकांचे पाण्यासाठी हाल होणार आहेत. नगराध्यक्ष माधुरी देशमुख यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन पाणी पुरवठा योजनेची वीज त्वरित पूर्ववत करण्याची मागणी होत आहे. अन्यथा जनतेच्या रोषाला त्यांना सामोरे जावे लागू शकते..आमदार संजय गायकवाड यांनीही या संवेदनशील मुद्याकडे विशेष लक्ष पुरवण्याची मागणी होत आहे. नगरपंचायतने यावर लवकर तोडगा न काढल्यास प्रकल्पत पाणी असूनही पाण्यासाठी पायपिट होऊन टँकर साठी आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे. वृत्त टाईप करेपर्यंत वीजबिल भरणा झालेला नव्हता..पिण्याचे पाणी विकतमोताळा शहरातील जवळपास सत्तर टक्के नागरिक पाणी विकत घेऊन पितात. कुणाकडे आरओ आहे तर कुणी पाण्याच्या एटीएम मशीन वरून पाच रुपयात पंधरा लिटर पाणी विकत घेतात. २५ ते ३० टक्केच नागरिक पाणी पुरवठा योजनेचे पाणी पितात..स्ट्रीट लाईट पण ऑक्सिजनवरशहरातील स्ट्रीट लाईट चे जवळपास १५ लाखांचे वीजबिल थकीत असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे वीज वितरण कंपनीने ही विजही कट करण्यासाठी हालचाली सुरु केल्याचे समजते.