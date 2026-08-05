विदर्भ

Amravati Kidney Donation: सासूने किडनी दान करून जावयाला दिले नवजीवन; शहरातील सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात ७५ वे यशस्वी किडनी प्रत्यारोपण

Mother-in-Law Donates Kidney to Save Son-in-Law: अमरावती सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात सासूने जावयाला किडनी दान करून नवजीवन दिले. किडनी प्रत्यारोपणाची ७५ वी यशस्वी शस्त्रक्रिया पूर्ण करत रुग्णालयाने मानवतेचा आदर्श घालून दिला.
Amravati Kidney Donation

Amravati Kidney Donation

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अचलपूर: रक्ताच्या नात्यांपलीकडे जाऊन मानवतेचा अनोखा आदर्श घालून देणारी घटना अमरावती येथील सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात घडली. अचलपूर तालुक्यातील पारडी येथील किडनी विकाराने त्रस्त ४० वर्षीय देवानंद किसन चव्हाण यांना त्यांच्या सासू रंजना श्रीराम सोळंके (वय ५५) यांनी स्वतःची किडनी दान करून नवजीवन दिले.

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