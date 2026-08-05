Amravati Kidney Donation: सासूने किडनी दान करून जावयाला दिले नवजीवन; शहरातील सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात ७५ वे यशस्वी किडनी प्रत्यारोपण

अचलपूर: रक्ताच्या नात्यांपलीकडे जाऊन मानवतेचा अनोखा आदर्श घालून देणारी घटना अमरावती येथील सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात घडली. अचलपूर तालुक्यातील पारडी येथील किडनी विकाराने त्रस्त ४० वर्षीय देवानंद किसन चव्हाण यांना त्यांच्या सासू रंजना श्रीराम सोळंके (वय ५५) यांनी स्वतःची किडनी दान करून नवजीवन दिले. .या यशस्वी शस्त्रक्रियेसह रुग्णालयाने किडनी प्रत्यारोपणाची ७५ वी यशस्वी शस्त्रक्रिया पूर्ण केली आहे. देवानंद चव्हाण यांच्या दोन्ही किडन्या निकामी झाल्याने गेल्या काही महिन्यांपासून त्यांच्यावर डायलिसिस सुरू होता. जावयाच्या वेदना व मुलीची होणारी परवड पाहून सासू रंजना सोळंके यांनी किडनी दान करण्याचा निर्णय घेतला. आवश्यक वैद्यकीय तपासणीनंतर प्रत्यारोपणासाठी त्या पात्र ठरल्या आणि त्यानंतर शस्त्रक्रिया करण्यात आली..Amravati Rain: जुलै अखेरच्या पावसाने पावणेदोन लाख हेक्टरतील पिके उद्ध्वस्त; दहा जणांचा बळी, सर्वाधिक नुकसान बुलडाणा व अमरावती जिल्ह्यात.विशेष म्हणजे, यापूर्वी देवानंद चव्हाण यांचे मुंबई येथे किडनी प्रत्यारोपण झाले होते. मात्र, प्रत्यारोपित किडनीचे कार्य कमी झाल्याने दुसऱ्यांदा प्रत्यारोपण करण्याची वेळ आली. अशा जटिल स्वरूपाची शस्त्रक्रिया सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयातील तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या पथकाने यशस्वीरीत्या पार पाडली. ही शस्त्रक्रिया महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत विनामूल्य करण्यात आली..वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अमोल नरोटे व विशेष कार्य अधिकारी डॉ. मंगेश मेंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नेफरोलॉजिस्ट डॉ. नयन चौधरी, डॉ. प्रणीत काकडे, युरोसर्जन डॉ. राहुल पोटोडे, डॉ. विक्रम देशमुख यांच्यासह भूलतज्ज्ञ, फिजिशियन, परिचारिका आणि विविध विभागांतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी शस्त्रक्रियेसाठी मोलाचे योगदान दिले..UPI Payment News : Google pay, PhonePe, Paytm ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी! युपीआय पेमेंटवर शुल्क लागणार? संसदेत विधेयक.यापूर्वी रुग्णाचे किडनी प्रत्यारोपण मुंबई येथे झाले होते. प्रत्यारोपित किडनीचे कार्य कमी झाल्याने दुसऱ्यांदा प्रत्यारोपण करावे लागले. तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या समन्वित प्रयत्नांमुळे ही जटिल शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली. आता अशाप्रकारच्या किडनी प्रत्यारोपणासाठी रुग्णांना मुंबई किंवा नागपूरला जाण्याची गरज नाही. अमरावतीतच अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध आहेत. -डॉ. हितेश गुल्हाने, नेफरोलॉजिस्ट..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.