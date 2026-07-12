Vidarbha: एमआरजीएस भरतीच्या नावाखाली लाखोंची फसवणूक; प्लेसमेंट एजन्सी संचालकावर कारवाई करावी; पत्रकार परिषदेतून पीडित व्यक्तीची मागणी

गोंदिया: एमआरजीएसअंतर्गत सरकारी नोकरी मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून नागपूर येथील अॅड्रोइट जॉब प्लेसमेंट या एजेन्सीने उमेदवारांकडून लाखो रुपये घेतल्याचा आरोप फुलचूर येथील प्रसाद वेरूळकर यांनी शनिवारी (ता. ११) पत्रकार परिषदेतून केला. या एजन्सीवर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली. .प्रसाद वेरूळकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन ते तीन वर्षांपूर्वी नागपूर येथील 'अॅड्रोइट जॉब प्लेसमेंट' या एजन्सीशी त्यांचा संपर्क आला. एजन्सीच्या संचालकाने एमआरजीएसअंतर्गत ए.पी.ओ., पी.टी.ओ., सिव्हिल इंजिनिअर, शिपाई आदी पदांची भरती होणार असल्याचे सांगून उमेदवारांकडून मोठी रक्कम स्वीकारण्यात येणार असल्याचे सांगितले. त्यानुसार, प्रसाद वेरूळकर यांनी काही उमेदवारांचा बायोडाटा एजन्सीकडे पाठविला..Lindsey Graham Death : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विश्वासू खासदाराचे निधन, भारताला दिली होती ५०० टक्के टॅरिफची धमकी.त्यानंतर, एजेन्सीने विश्वास संपादन करून विविध टप्प्यांत बँक खात्यांद्वारे एकूण तीन लाख रुपये स्वीकारले. मात्र, अनेक महिने उलटूनही कोणत्याही उमेदवाराला नियुक्तीपत्र मिळाले नाही. वारंवार विचारणा केल्यावर निवडणुका, टेंडर, मंजुरी, पेमेंट यांसारखी विविध कारणे देत वेळकाढूपणा एजेन्सीने केला..संबंधितांनी पैसे परत देण्यास नकार देत धमकीवजा भाषा वापरली. या प्रकरणात एमआरजीएस भरती, एस-२ इन्फोटेक तसेच मुख्यमंत्री यांच्या स्वाक्षरीचा उल्लेख असलेली कागदपत्रे वापरण्यात आल्याचा दावा त्यांनी करीत संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी वेरूळकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली..Iran US War : खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर इराणमध्ये कोण चालवतंय सरकार? अमेरिकेलाही मिळतंय चोख प्रत्युत्तर....सर्व व्यवहारांचा तपशिल पोलिसात देणारया प्रकरणाशी संबंधित बँक व्यवहारांचा तपशील, व्हॉट्सअॅप चॅट, संदेश, कॉल रेकॉर्डिंग तसेच अन्य कागदपत्रे आपल्या ताब्यात असून, ती पोलिस तपासात सादर करणार असल्याचेही प्रसाद वेरूळकर यांनी यावेळी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.