Chandrapur: लाकडे नाहीत, स्मशानभूमीत सोयीसुविधा नाहीत, अंत्यसंस्कार करायचे कसे..?

मूल: शहरापासून सुमारे दोन किलोमीटर अंतरावरील गडचिरोली मार्गावरील उमा नदीच्या पात्रालगत उभारण्यात आलेल्या स्मशानभूमीची दुरवस्था आणि अंत्यसंस्कारासाठी लागणाऱ्या लाकडांच्या टंचाईमुळे मूलवासींना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेल्या स्मशानभूमीत मूलभूत सोयीसुविधांचा अभाव असून, दुसरीकडे वनविभागाकडेही लाकडांची कमतरता निर्माण झाल्याने अंत्यसंस्काराचे सोपस्कार पार पाडणे नागरिकांसाठी कठीण झाले आहे..मूल शहराची लोकसंख्या २५ हजार ४४९ इतकी असून, शहरातील नागरिकांना अंत्यसंस्कारासाठी आवश्यक असलेले सरण मिळविण्यासाठी सावली, व्याहाड, सिंदेवाही आणि चिचपल्ली येथे धावाधाव करावी लागत आहे. अंत्यसंस्कारासाठी लाकडांची नितांत आवश्यकता असताना वनविभागामध्ये लाकडांची टंचाई निर्माण झाली आहे. परिणामी, शोकाकूल नातेवाईकांना आर्थिक फटका सहन करत लाकडांची व्यवस्था करावी लागत आहे..दरम्यान, नगरपालिकेमार्फत उभारण्यात आलेल्या स्मशानभूमीत लाकडांसाठी स्वतंत्र गोदामाचे बांधकाम करण्यात आले असले तरी ते अनेक वर्षांपासून रिकामे असून धूळखात पडले आहे. स्मशानभूमीच्या उभारणीवेळी एकाच वेळी दोन अंत्यसंस्कार करता यावेत, यासाठी दोन शेडची निर्मिती करण्यात आली होती. मात्र, दोन्ही शेडमध्ये मोठे खड्डे पडले असून लोखंडी कठडे मोडकळीस आले आहेत. त्यामुळे शेडमध्ये व्यवस्थित सरण रचणे अशक्य होत असून नागरिकांना उमा नदीच्या पात्रातच अंत्यविधीचे सोपस्कार पार पाडावे लागत आहेत..स्मशानभूमीतील शोकाकूल नातेवाईकांना बसण्यासाठीची जागा तसेच सभागृहाची अवस्थाही अत्यंत बकाल झाली आहे. विविध बांधकामांना तडे गेले असून परिसरात झुडपांचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. पिण्याच्या पाण्याचीही योग्य व्यवस्था नसल्याने नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. एकीकडे वनविभागाकडे लाकडे उपलब्ध नाहीत, तर दुसरीकडे कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेल्या स्मशानभूमीची दुरवस्था कायम आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक भरडले जात असल्याची भावना व्यक्त होत आहे..मृत्यूनंतरही अंत्यसंस्कारासाठी आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध होत नसल्याने मृतांच्या नशिबीही नरकयातना येत असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांमधून उमटत आहे. अंत्यसंस्कारासाठी सरणच उपलब्ध झाले नाही तर पुढे काय? असा गंभीर प्रश्न उपस्थित केला जात असून नगर पालिका प्रशासनाने तातडीने पर्यायी व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. मूलवासींनी स्मशानभूमी परिसराची स्वच्छता करून तेथे सर्व आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. तसेच अंत्यसंस्कारासाठी लागणाऱ्या लाकडांची कायमस्वरूपी व्यवस्था स्मशानभूमीतच करण्यात यावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे..नुकत्याच झालेल्या नगर पालिकेच्या सभेत मूल येथील स्मशानभूमीचा विषय चर्चेला घेण्यात आला आहे. येथे झालेली दुरवस्था तत्काळ दुरुस्त करण्यावर भर देण्यात येत आहे. जीर्ण झालेल्या शेडचे नूतनीकरण करण्यात येणार असून स्मशानभूमीतच लाकडे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी नगर पालिका प्रयत्नशील आहे. तसेच पाण्याचीही व्यवस्था करण्यात येणार आहे.- एकता समर्थ,नगराध्यक्ष, नगर परिषद, मूल.शासनाची परवानगी नसल्याने दोन वर्षांपासून झाडांची कटाई झाली नाही. त्यामुळे लाकडांची टंचाई भासत आहे. तीस टक्के बीट निस्तारासाठी राखीव ठेवावे लागते. उर्वरित बीट इतर कामांसाठी उपलब्ध करून द्यावे लागते. चिचपल्ली वन क्षेत्र कार्यालयातील काही बिटांचा लिलाव होणार आहे. त्यामुळे अंत्यसंस्कारासाठी लाकडे मिळणे सध्या थोडे कठीण झाले आहे.- स्वाती म्हैसेकर,वनपरिक्षेत्राधिकारी, चिचपल्ली.अंत्यसंस्कारासाठी लाकडे मिळत नाहीत, ही मोठी शोकांतिका आहे. वनविभागाने ही सोय उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. वनविभागामध्ये लाकडांची टंचाई लक्षात घेता मूल येथील स्मशानभूमीतच लाकडांची सोय करण्याबाबत नगर पालिकेचा ठराव झालेला आहे. येत्या काही दिवसांत ही सोय नगर पालिकेच्या माध्यमातून सुरू करण्यात येणार आहे.- राकेश रत्नावार,उपाध्यक्ष, नगर परिषद, मूल.