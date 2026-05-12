Vidarbha News: आता वाहनांसाठी तासागणिक मोजावे लागणार पैसे; मेहकर पालिकेचा उपक्रमः विनामूल्य पार्किंगला चाप

मेहकर: शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या नगरपरिषद कार्यालयाचा परिसर आता मोकळा श्वास घेणार आहे. पालिकेच्या मैदानात अस्ताव्यस्त उभ्या राहणाऱ्या वाहनांमुळे होणारी कोंडी फोडण्यासाठी मुख्याधिकारी रामराजे कापरे आणि विद्यमान पालिकेच्या बॉडीने एक धाडसी निर्णय घेतला आहे. या मैदानात वाहन उभे करण्यासाठी ‘पार्किंग शुल्क’ (पार्किंग चार्ज) लागू करण्यात आले असून, या स्तुत्य उपक्रमाचे शहरात स्वागत होत आहे..आतापर्यंत नगरपरिषदेच्या मैदानाचा वापर नागरिक विनामूल्य वाहनतळ म्हणून करत होते. यामुळे दिवसभर या ठिकाणी दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांची मोठी गर्दी असायची, परिणामी पालिकेचे कामकाज आणि सौंदर्यात बाधा येत होती. यावर उपाय म्हणून प्रशासनाने खालीलप्रमाणे दरपत्रक लागू केले आहे..Vidarbha News: पुलांना सुरक्षा कठडे नसल्याने अपघात वाढले; कठडे बसविण्याची मागणीः सिंदखेड राजा तालुक्यात राष्ट्रीय महामार्गावर असुरक्षीत.यात साधी/लहान वाहनासाठी ३० रुपये प्रति तास आणि मोठी मालवाहू वाहनांसाठी ५० रुपये प्रति तास शुल्क आकारले जाणार आहे. आता पैसे मोजावे लागणार या धास्तीने अनावश्यक रित्या वाहने उभी करणाऱ्यांची संख्या घटली आहे. जे मैदान पूर्वी वाहनांनी गच्च भरलेले असायचे, ते आता पूर्णपणे मोकळे आणि स्वच्छ दिसत आहे. पालिकेच्या या निर्णयामुळे केवळ शिस्तच लागली नाही, तर नगरपालिकेला उत्पन्नाचा एक छोटा स्रोतही उपलब्ध झाला आहे..नगर परिषदेच्या कामासाठी आलेल्या नागरिकांना मात्र या चार्ज मधून एक तासासाठी वगळण्यात आले आहे. शासकीय कार्यालयाच्या परिसरात होणारी अनावश्यक गर्दी कमी करण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय इतर नगरपालिकांसाठीही आदर्श ठरू शकतो. सोशल मीडिया आणि शहरात या ‘शिस्तप्रिय’ उपक्रमाचे मोठ्या प्रमाणावर कौतुक होताना दिसत आहे..Premium|Museum types explained : कुतूहलाचा खजिना आणि इतिहासाची साक्ष: संग्रहालये कशी बनली भूतकाळ अन् भविष्याचा दुवा?."नगरपरिषद बॉडीने सर्वानुमते हा निर्णय घेतला आहे. विनामूल्य सुविधेमुळे मैदानाचे स्वरूप विस्कळीत झाले होते. १ मे पासून याची कडक अंमलबजावणी सुरू केल्याने आता परिसर शिस्तबद्ध दिसत आहे."-रामराजे कापरे, मुख्याधिकारी, नगर परिषद मेहकर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.