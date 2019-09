स्वयंपाकाच्या वादातून सहकाऱ्याचा खून

बुटीबोरी (जि. नागपूर) : बांधकामाच्या ठिकाणी एकाच झोपडीत राहणाऱ्या दोन कामगार मित्रांत स्वयंपाकावरून वाद झाल्याने एकाने दुसऱ्याच्या डोक्‍यावर ढुम्मसाने वार करून खून केल्याची घटना बुटीबोरी येथे उघडकीस आली. करण बाग (वय 25, रा. कंदई, जि. बलांगीर, ओडिशा) असे मृताचे नाव आहे. पोलिसांनी पळून जाणाऱ्या आरोपीस अटक केली आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, मृत करण व आरोपी तिलक बाग (वय 23, रा. कंदई, जि. बलांगीर, ओडिशा) हे दोघेही बुटीबोरी येथील दत्ता विद्या मंदिर येथे सुरू असलेल्या बांधकामाच्या ठिकाणी मागील दोन महिन्यांपासून काम करीत होते. कामगारांसाठी तयार करण्यात आलेल्या झोपड्यात दोघांचे वास्तव्य होते. दोघेही एकाच गावातील व समवयस्क असल्यामुळे यांच्यात चांगली मैत्री होती. ते रोज सकाळी संध्याकाळ आळीपाळीने स्वयंपाक व इतर कामे करायचे. घटनेच्या दिवशी मात्र मृत व आरोपी यांच्यात स्वयंपाकाच्या कारणावरून वाद झाला. सोबतच्या कामगारांनी त्यांचा वाद मिटवला. परंतु, आरोपी तिलक बाग याने झालेल्या वादाचा राग मनात ठेवून रात्री उशिरा सर्व सामसूम व झोपी गेल्याचे बघून मृत करण बाग याचे डोक्‍यावर धुम्मसने वार करून घटनास्थळावरून पळून गेला. करण बाग याच्या डोक्‍यावर वार झाल्यामुळे तो यातनेने ओरडत असल्यामुळे आजूबाजूचे कामगार जागे झाले. करण रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला बघून लागलीच त्यांनी बुटीबोरी येथील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी हलविण्यात आले. त्याला नागपूर येथे शासकीय रुग्णालयात भरती करण्यास डॉक्‍टरांनी सांगितले. मृताला नागपूर येथे मेडिकल येथे दाखल केले असता डॉक्‍टरांनी तपासून मृत घोषित केले. बुटीबोरी पोलिसांना मिळताच त्यांनी आरोपीच्या शोधार्थ टीम तयार केली व याची सूचना स्थानिक गुन्हे शाखा नागपूर यांना दिली असता आरोपी नागपूरहून ओडिशाला शालिमार एक्‍स्प्रेसने पळून जात असताना त्यांच्या मोबाईल लोकेशनवरून त्याला गोंदिया रेल्वेस्थानकावरून अटक करण्यात आली.

