जुना वाद उफाळून आला अन्‌ "त्या' सराईत गुन्हेगाराचा खात्मा झाला...

मोहाडी (जि. भंडारा) : देशात कोरोना विषाणूने थैमान घातले आहे. कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने संचारबंदी लागू केली आहे. मात्र अशाही वातावरणात जुने वाद विकोपाला जाऊन खून, हाणामारीसारखे प्रकरणे घडत आहेत. मोडाडीत जुन्या वादातून एका गुंडाचा डोक्‍यावर दगड व चाकूचे वार करून खून करण्यात आला. ही खळबळजनक घटना गुरुवारी (ता. 16) रात्रीच्या सुमारास हनुमान मंदिराजवळील सिमेंट रस्त्यावर घडली. चंद्रशेखर ऊर्फ रवरान निपाने (वय 42) असे मृत गुंडाचे नाव आहे. या प्रकरणी मोहाडी पोलिसांनी पाच जणांना रात्रीच ताब्यात घेतले आहे. सराईत गुन्हेगाराला चोप मोहाडी येथील चंद्रशेखर निपाने हा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा होता. त्याच्यावर खंडणी वसुली, नागरिकांना धमकावणे, गांजा तस्करी, चोरी यासारखे अनेक प्रकारचे गुन्हे दाखल होते; तर मोहाडी ठाण्यात त्याच्या नावावर चार गुन्हे दाखल आहेत. सराईत गुन्हेगार म्हणून त्याच्यावर भंडारा, तुमसर पोलिस ठाण्यांतही विविध घटनांमध्ये गुन्हे दाखल झाले आहेत. तुमसर, देव्हाडी येथील गुन्हेगारांशी त्याची जवळीक होती. चार दिवसांपूर्वीच तो गांजा ओढताना सापडल्याने पोलिसांनी त्याला चांगलाच चोप दिला होता. पाच आरोपींना अटक पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या घटनेतील संशयित आरोपी व चंद्रशेखर यांच्यात जुना वाद उफाळून आला होता. याच वादातून गुरुवारी रात्री चंद्रशेखर याचा दगडाने ठेचून तसेच घाव घालून गेम करण्यात आला. पोलिसांनी उमेश झडू मारबते (वय 25), दिनेश झडू मारबते (वय 27), नितीन नरेश मारबते (वय 26), आनंद मनोहर हेडाऊ (वय 20), राहुल मनोहर हेडाऊ (वय 19, रा. सर्व मोहाडी) या पाच जणांना गुरुवारी (ता. 16) रात्रीच अटक केली. जाणून घ्या : या जिल्ह्यातून आली गुड न्यूज, 69 जणांना मिळाला दिलासा... इतर आरोपी रुग्णालयात दाखल त्यांच्यावर खुनाचा गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. यातील अरोपी आनंद व राहुल हे सध्या मोहाडी ठाण्यात अटकेत आहेत. तर इतर आरोपींनी आजाराचे कारण सांगितल्याने पोलिसांनी उमेश, दिनेश, नितीन यांना जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले आहे. घटनेचा पुढील तपास ठाणेदार निशांत मेश्राम यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.

