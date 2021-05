एकतर्फी प्रेमातून तरुणीचा खून; घरात घुसून केले सपासप वार

पुसद (जि. यवतमाळ) : पुसद तालुक्यातील खंडाळा पोलिस स्टेशनअंतर्गत (Khandala Police Station) येत असलेल्या सावरगाव जवळील रामपुरनगर तांड्यात शनिवारी सकाळी एकतर्फी प्रेमातून तरुणीचा खून (Murder of a girl) केल्याची दुर्दैवी घटना घडली. (Murder of a young woman out of one sided love in Yavatmal)

प्राप्त माहितीनुसार, आकाश श्रीराम आडे (वय २५ वर्ष, रा. रामपूरनगर) याचे सुवर्णा अर्जून चव्हाण (वय २१ वर्ष, रा. रामपूरनगर) हिच्यावर एकतर्फी प्रेम होते. परंतु, सुवर्णा हिच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने आकाश याच्या मनात राग होता. तरुणीच्या घरी आई-वडील नसल्याची संधी साधून शनिवारी सुवर्णाच्या घरी आला.

धारदार शस्ञानी सुवर्णावर सपासपवार केले व घटनास्थळावरून पळ काढला. ही बाब घरी असलेल्या आजीच्या लक्षात येताच आजीने आरडा ओरड केली. सुवर्णा हिला उपचारासाठी नेले आसता डाॕक्टरांनी मृत घोषित केले. या घटनेची तक्रार पोलिसात तरुणीच्या वडिलांनी केल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला. पुढील तपास ठाणेदार चावडीकर करत असून, आरोपीच्या शोधात पथक लागले आहे.

