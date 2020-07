काय म्हणता ! मोलमजुरी करणाऱ्याच्या मुशर्रफने केली संस्कृतमध्ये कमाल

धामणगावरेल्वे : दहावीचा निकाल लागला आणि आपल्याला कोणत्या विषयात किती गुण मिळविले यासाठी प्रत्येक विद्यार्थी आतुर होता. मुशरर्फ अली सुद्धा आपल्याला किती गुण मिळाले यासाठी आतुर झाला होता. त्याला चांगल्या गुणांची अपेक्षा होतीच. कारण त्याने खूप मेहनतीने अभ्यास केला होता. गुण पाहून त्याला विश्‍वासच बसत नव्हता. मुशरर्फने चक्क संस्कृत भाषेत 100 पैकी 100 गुण क्रमांक मिळविले होते. त्याच्या यशाने सर्वच जण आश्‍चर्यचकीत झाले. अशिक्षित असलेल्या आपल्या वडिलांचे कष्ट पाहून आयुष्यात शिक्षणाच्या बळावरच आपले ध्येय गाठण्याचा मानस या विद्यार्थ्याने व्यक्त केला आहे. धामणगाव येथील शिवाजी वॉर्डमध्ये एका लहानशा घरात राहणारे अकील अली हे आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षण पूर्ण करू शकले नाही. किमान शैक्षणिक पात्रता नसल्याने पोटासाठी इलेक्‍ट्रिशनचे खासगी काम करीत आहे. वाचा - परिस्थितीवर मात करीत भूमीची यशाला गवसणी, मिळविले एवढे टक्‍के... मोलमजुरी करणाऱ्या आपल्या वडिलांचे कष्ट व आईचे घुसमट पाहून मुलगा मुशर्रफ अली नेहमीच व्यथित व्हायचा. शिक्षण न घेतल्यामुळेच ही परिस्थिती आली असल्याचे वास्तव पटल्याने आयुष्यात यशस्वी होण्याकरिता शिक्षणाचा चंग बांधला. दहावीच्या शालांत परीक्षेत 95 टक्‍के गुण प्राप्त करीत दैदीप्यमान यश प्राप्त केले, तर दुसरीकडे भाषेचा कुठेही संबंध नसताना संस्कृत या भाषेत 100 पैकी 100 गुण प्राप्त केले. प्रशासकीय अधिकारी बनून देशसेवा करायची

आपल्या कुटुंबीयांचा आधार बनावे, यासाठी शिक्षणाला प्रथम प्राधान्य दिले आहे. भविष्यात प्रशासकीय अधिकारी बनून देशसेवा करण्याचा मानस मुशर्रफ अली याने व्यक्त केला आहे. संपादन - नरेश शेळके

Web Title: Muslim Boy secured 100 out of 100 marks in Sanskrit in SSC Exam