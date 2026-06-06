Chandrapur: नागभीड तालुक्यात ३०.८७ कोटींचे पीककर्ज वितरण; शेतकऱ्यांना दिलासा; चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शाखेचा पुढाकार

नागभीड: शेतकऱ्यांची बँक म्हणून ओळख असलेल्या चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नागभीड तालुक्यातील विविध शाखांमार्फत खरीप हंगाम २०२६-२७ पूर्वी शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात पीक कर्जाचे वितरण करण्यात आले आहे. वेळेत कर्ज उपलब्ध झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाच्या तयारीसाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे..बँकेच्या आकडेवारीनुसार तालुक्यातील विविध शाखांमधून एकूण ३१ सेवा सहकारी संस्था आणि ४,१७६ शेतकरी सभासदांना तब्बल ३० कोटी ८७ लाख ७५ हजार रुपयांचे पीक कर्ज वितरित करण्यात आले आहे..महिलेचा गोळी लागून मृत्यू, भाजप आमदाराला कोर्टानं ८ वर्षांनी ठरवलं दोषी.यामध्ये नागभीड शाखेअंतर्गत ८ संस्थांमधील १,०८६ सभासदांना ७ कोटी ६५ लाख १३ हजार रुपये, तळोधी (बा.) शाखेअंतर्गत ८ संस्थांमधील ९०६ सभासदांना ५ कोटी ८५ लाख ४२ हजार रुपये, नवेगाव पांडव शाखेअंतर्गत १२ संस्थांमधील १,६९३ सभासदांना १३ कोटी १४ लाख २८ हजार रुपये, तर मिंडाळा शाखेअंतर्गत ३ संस्थांमधील ४९१ सभासदांना ३ कोटी २२ लाख ९२ हजार रुपये कर्जाचे वितरण करण्यात आले आहे..बँकेच्या या यशस्वी कर्ज वितरण मोहिमेबद्दल व वेळेत कर्ज वितरणा साठी संचालक गजानन वा. पाथोडे वेळोवेळी निरीक्षक व व्यवस्थापक याच्या संपर्कात होते. त्यांनी बँकेचे अध्यक्ष रवींद्र शिंदे तसेच नागभीड तालुक्यातील सर्व शाखांव्यवस्थापक व निरीक्षक कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले. शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वांनी समन्वयाने केलेल्या कार्याचे त्यांनी कौतुक केले..IND vs AFG: विराट कोहलीच्या बदली खेळाडूची BCCI ने केली घोषणा! ऋतुराज नाही, तर 'या' खेळाडूला मिळाली वनडे संघात जागा."खरीप हंगामाच्या तोंडावर झालेल्या या विक्रमी कर्जवाटपामुळे शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, कीटकनाशके व इतर कृषी निविष्ठांची खरेदी सुलभ होणार आहे. शेतीची कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक आर्थिक पाठबळ मिळाले आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने वेळेत कर्ज वितरण पूर्ण केले, ही समाधानाची बाब आहे. यासाठी बँकेचे अध्यक्ष, व सर्व कर्मचारी अभिनंदनास पात्र आहेत."– गजानन वा. पाथोडे,संचालक, चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, चंद्रपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.