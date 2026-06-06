विदर्भ

Chandrapur: नागभीड तालुक्यात ३०.८७ कोटींचे पीककर्ज वितरण; शेतकऱ्यांना दिलासा; चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शाखेचा पुढाकार

Massive Crop Loan Distribution Before Kharif Season: नागभीड पीककर्ज वितरणामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा. खरीप हंगामासाठी वेळेत शेतकरी कर्ज उपलब्ध.चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने 30.87 कोटींचे पीककर्ज वितरित करून शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार दिला.
Chandrapur

Chandrapur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागभीड: शेतकऱ्यांची बँक म्हणून ओळख असलेल्या चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नागभीड तालुक्यातील विविध शाखांमार्फत खरीप हंगाम २०२६-२७ पूर्वी शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात पीक कर्जाचे वितरण करण्यात आले आहे. वेळेत कर्ज उपलब्ध झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाच्या तयारीसाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे.

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