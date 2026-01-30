विदर्भ

Anjali Bharti: 'अनावधानाने शब्द निघाला…' ; गायिका अंजली भारतींची सोशल मीडियावर माफी, प्रकरण मात्र गंभीर!

Nagpur Controversy: Anjali Bharti Apology : नागपूर आणि भंडारा जिल्ह्यातील सांस्कृतिक कार्यक्रमातील वक्तव्यामुळे भीमगीत गायिका अंजली भारती वादाच्या भोवऱ्यात; गुन्हा दाखल झाल्यानंतर माफी आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोप
Anjali Bharti

Anjali Bharti

Sandip Kapde
महाराष्ट्रातील भीमगीतांच्या क्षेत्रात प्रसिद्ध असलेल्या गायिका अंजली भारती यांनी अलीकडेच एका कार्यक्रमात केलेल्या आक्षेपार्ह टिप्पणीमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. ही टिप्पणी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्याबाबत होती, ज्यामुळे अंजली भारती यांना मोठ्या प्रमाणात टीकेला सामोरे जावे लागले.

Nagpur
Amruta Fadnavis

