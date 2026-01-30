Anjali Bharti: ‘अनावधानाने शब्द निघाला…’ ; गायिका अंजली भारतींची सोशल मीडियावर माफी, प्रकरण मात्र गंभीर!

महाराष्ट्रातील भीमगीतांच्या क्षेत्रात प्रसिद्ध असलेल्या गायिका अंजली भारती यांनी अलीकडेच एका कार्यक्रमात केलेल्या आक्षेपार्ह टिप्पणीमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. ही टिप्पणी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्याबाबत होती, ज्यामुळे अंजली भारती यांना मोठ्या प्रमाणात टीकेला सामोरे जावे लागले. .दिलगिरी व्यक्तया प्रकरणात अंजली भारती यांनी नुकतीच दिलगिरी व्यक्त केली आहे, पण तरीही या घटनेच्या परिणामस्वरूप भंडारा जिल्ह्यात त्यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाने सोशल मीडियावरही खळबळ उडवून दिली असून, राजकीय पक्षांकडून होणाऱ्या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे हे विषय अधिकच चर्चेत आले आहे..अमृता फडणवीस यांच्याबद्दल एक वादग्रस्त विधानभंडारा जिल्ह्यात आयोजित एका सांस्कृतिक कार्यक्रमात अंजली भारती यांनी अमृता फडणवीस यांच्याबद्दल एक वादग्रस्त विधान केले होते. हे विधान इतके आक्षेपार्ह होते की, त्याने उपस्थित लोकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. कार्यक्रमानंतर या विधानाची क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आणि त्यामुळे अंजली भारती यांना मोठ्या प्रमाणात नकारात्मक प्रतिक्रिया मिळाल्या..ZP Panchayat Samiti New Dates: ब्रेकिंग! जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांच्या तारखा बदलल्या; आता 'या' तारखेला मतदान.अंजली भारती यांच्याविरोधात गुन्हा दाखलया विधानामुळे तातडीने पोलिसांकडे तक्रार नोंदवली गेली, भंडारा पोलिसांनी अंजली भारती यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला. गुन्हा नोंदवण्यात आल्यापासून अंजली भारती संपर्कात येत नसल्याची माहिती समोर आली आहे, ज्यामुळे या प्रकरणात अधिक रहस्य निर्माण झाले आहे.अंजली भारती यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना सोशल मीडियावर एक निवेदन जारी केले आहे. त्यात त्यांनी स्पष्ट केले की, हे विधान चुकून आणि अनावधानाने झाले होते. "तो शब्द उच्चारला गेला, पण त्यामागे कोणताही हेतू नव्हता," असा दावा त्यांनी केला आहे. या निवेदनात त्यांनी या प्रकरणाबाबत खेद व्यक्त केला आणि सर्व संबंधित पक्षांकडून माफी मागितली..प्रतिमेवर प्रश्नचिन्हअंजली भारती या भीमगीतांच्या माध्यमातून सामाजिक जागृती करणाऱ्या कलाकार म्हणून ओळखल्या जातात. मात्र, या घटनेमुळे त्यांच्या प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.अंजली भारती यांनी आरोप केला आहे की, त्यांना भारतीय जनता पक्षाकडून (भाजप) लक्ष्य केले जात आहे. विशेषतः चित्रा वाघ आणि रुपाली चाकणकर या भाजपच्या प्रमुख नेत्यांनी या प्रकरणात सक्रिय भूमिका घेतली असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे..सायबर पोलिस आरोपींचा घेत आहेत शोध! सोलापूरच्या पोलिस अधीक्षकानंतर सायबर गुन्हेगारांनी आता उपअधीक्षकांचेही उघडले बनावट ‘फेसबुक’, वाचा....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.