Nagpur News : नागपुरात 'डिजिटल अरेस्ट'चा थरार! आतंकवादाच्या खोट्या केसची भीती दाखवून महिलेला १३ लाखांचा गंडा; बनावट 'अरेस्ट ऑर्डर'ने उडविली झोप

नागपूर ः 'डिजिटल अरेस्ट'च्या नावाखाली आतंकवादाशी संबंधित खोट्या केसची भीती दाखवून एका ५० वर्षीय महिलेकडून सायबर चोरट्यांनी १३ लाख १०० रुपयांची फसवणूक केली. याप्रकरणी सायबर पोलिसांनी चोरट्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, २२ मार्च २०२६ रोजी सकाळी १०.०४ वाजता महिलेला +९१९८३१२८५७५४ या नंबरवरून फोन आला. त्याने स्वतःला एटीएस विभागातील अधिकारी अजय बक्षी म्हणून ओळख सांगितली. तसेत, तुमच्या नावावर एअरटेल सिम काढून त्याचा वापर आतंकवादी अफजल खान करत असल्याचे सांगून तुमच्या नावावर कॅनरा बँक मुंबई खाते उघडून त्यातून आतंकवादी कारवाया झाल्या असल्याची बतावणी केली. यावेळी त्याने महिलेवर गुन्हा दाखल असल्याचे सांगितले. यामुळे महिला घाबरल्या. त्यानंतर त्याच दिवशी त्यांना +९१७०६२९७५५९३ या नंबरवरून व्हॉट्सॲप व्हिडिओ कॉल आला. यावेळी आरोपींनी त्यांना 'डिजिटल अरेस्ट' करीत असल्याचे सांगितले. तसेच कॅमेरासमोर बसण्याचे आदेश दिले. व्हिडिओ कॉलवर पोलिस गणवेशात असलेला व्यक्तीने स्वतःला अजय बक्षी असल्याचे सांगून त्यांना बनावट 'अरेस्ट ऑर्डर' पाठवला..तसेच एका व्यक्तीला मारहाण करत असल्याचे दाखवून त्यांनी महिलेला आणखी घाबरविले. यानंतर त्यांच्या संपत्तीची माहिती विचारून त्यांना पडताळणीसाठी शासन खात्यात पैसे ट्रान्सफर करण्यास सांगितले. महिलेने बँकेच्या खात्यातील फिक्स डिपॉझिट बंद करून १३ लाख रुपये इंदूरच्या बॅंकेत वळविले. त्यानंतर त्यांना पैसे मिळाल्याचे 'इम्युनिटी सर्टिफिकेट' पाठविले. २४ मार्चपर्यंत त्या डिजिटल अरेस्ट राहून त्यांना वारंवार पैसे मागीतले. त्यानंतर कॉल बंद केला. यानंतर त्यांनी चौकशी केली असता, फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास आले. सायबर पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू केला आहे.