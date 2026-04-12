Nagpur IPL betting raid: आयपीएल ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा रॅकेटचा पर्दाफाश; नागपुरात छापा, चौघांना अटक, ३.९२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

नागपूर : आयपीएलच्या सामन्यावर ऑनलाइन सट्टा चालवणाऱ्या टोळीचा गुन्हेशाखेच्या युनिट दोनच्या पथकाने पर्दाफाश करत चौघांना अटक केली. ही कारवाई शनिवारी (ता. ११) रात्री प्रतापनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत आयटी पार्कजवळील लोखंडेनगर येथील सिद्धांत सक्षम अपार्टमेंटमध्ये केली..अमन परमानंद पाठक (वय २६, रा. मानकापूर), आकाश जयंती गुहिल (वय २७, रा. भाईंदर, मुंबई), श्रेयस सप्तऋषी लांजेवार (वय २१, रा. नागपूर) आणि मुशीर अहमद मतीन अहमद (वय २२, रा. नागपूर) अशी आरोपींची नावे आहेत. माहितीनुसार, चेन्नई विरुद्ध दिल्ली टी-२० सामन्यादरम्यान शनिवारी (ता. ११) मोबाइलद्वारे सट्टा लावण्यात येत असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शुभांगी देशमुख यांच्या पथकाला मिळाली. त्यानुसार पथकाने सापळा रचून सिद्धात सक्षम अपार्टमेंटमधील ४०१ क्रमांकाच्या फ्लॅटमध्ये छापा टाकला. यावेळी अमन, आकाश, श्रेयस, आणि मुशीर सट्टा लावताना आढळून आले. त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. त्याची चौकशी केली असता, आरोपी हे 'एस. के.' नावाच्या इसमाच्या संगनमताने प्रतिबंधित लिंक तयार करून ऑनलाइन सट्टा चालवत असल्याचे उघड झाले. याप्रकरणी राणा प्रतापनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करीत तपास सुरू केला आहे..पैशाचा व्यवहारासाठी बॅंक खात्यांचा वापरअमन पाठक याची काही महिन्यापूर्वी 'एस. के.' नावाच्या व्यक्तीशी टेलिग्रामवर ओळख झाली होती. त्या ओळखीतून त्याने ऑनलाइन सट्टा सुरू करण्यासाठी त्याला प्रवृत्त केले. त्यानंतर पाठकने होकार देतात, त्याच्या मित्रासह त्याने क्रिकेट सट्ट्यात खायवाडी करण्यास सुरुवात केली. त्यात आलेले पैसे विविध खात्यात ट्रान्सफर करण्यासाठी 'एस. के.' याने कुरिअरने त्याला विविध बॅंकेचे पासबुकही पाठविले. शिवाय विविध मोबाइलचे सीमकार्ड घेत, त्यातून अनेक खाते लिंक केल्याची माहिती तपासात उघड झाली. पोलिसांनी अकरा बॅंकांचे पासबुक, ११ मोबाइल फोन असा सुमारे ३ लाख ९२ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला.