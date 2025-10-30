शितलवाडी (ता.रामटेक) : नागपूर-जबलपूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४४ वरील वडंबा शिवारात बुधवारी दुपारी खासगी बस व जबलपूरकडे जाणाऱ्या कारची समोरासमोर धडक झाली. यात कारमधील तिघांचा जागीच मृत्यू तर एक जण गंभीर झाला. खासगी बसमधील काही प्रवासी किरकोळ जखमी झाले..कपिल मोहनलाल सहानी (वय ५०), रा. गोरखपूर रोड, जबलपूर, अमित अनिल अग्रवाल(वय ५१) रा. तिलहेरी, जबलपूर), संदीप केदारनाथ सोनी (वय ५१) रा. कुगबा, जबलपूर अशी मृतांची नावे आहेत..नागपूर-जबलपूर महामार्गावर वडांबा गावात जाण्याकरिता ‘कट पॉईंट’ आहे. दरम्यान दुपारी दोनच्या सुमारास एक कार नागपूरकडून जबलपूरकडे जात होती. जबलपूरहून नागपूरला येत असलेली सत्यम ट्रॅव्हल्सची बस (क्र.एमपी२२/ झेडजी ५८२२) आणि कारची (क्र.एमपी२०/ झेडए ००१४) समोरासमोर धडक झाली..समोरून येणाऱ्या दुचाकीला वाचविण्याच्या प्रयत्नात कारचालकाचे नियंत्रण सुटल्याने कार विरुद्ध दिशेच्या लेनमध्ये जाऊन ट्रॅव्हल्सला थेट धडकली. यात कारमधील तिघांचा जागीच मृत्यू झाला. धडकेनंतर चालकाने वाहन बाजूला घेतल्याने खासगी बस उभ्या असलेल्या ट्रकवर (क्र.आरजे ११/ जीसी ६६६३) जाऊन आदळली. त्यादरम्यान मागून येत असलेली मोटारसायकलही उभ्या ट्रकला जाऊन धडकली. यात मोटारयासकलस्वार रूपचंद मारुती डिवटे (वय ६२, काळा फाटा, ता. पारशिवनी), शकुंतला रूपचंद डिवटे वय ५४) जखमी झाला. या घटनेत कारचा अक्षरशः चुराडा झाला आहे..Tractor Accident: ट्रक-ट्रॅक्टरच्या भीषण अपघातात तिघांचा मृत्यू; मध्यप्रदेशच्या हिवरा शिवारातील घटना.घटनेची माहिती मिळताच देवलापार पोलिस तसेच ओरिएंटल टोल प्लाझा खुमारी येथील कर्मचाऱ्यांनी तातडीने घटनास्थळ गाठून अपघातग्रस्त वाहन बाजूला करून वाहतूक सुरळीत केली. मृतदेहांना देवलापार येथील ग्रामीण रुग्णालयात हलविण्यात आले. गंभीर जखमींना नागपूरला नेण्यात आले. ट्रॅव्हल्समधील काही प्रवाशांना किरकोळ दुखापत झाली असून त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार सुरू आहेत. या भीषण अपघातामुळे परिसरात काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती..कार आदळली झाडावर, एक विद्यार्थी गतप्राण अजनीतील घटना ः एका विद्यार्थ्याची प्रकृती गंभीर नागपूर वाढदिवसाच्या पार्टीतून परत येत असताना, भरधाव कार झाडावर आदळल्याने एका अभियांत्रिकीच्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्याचा गंभीर जखमी झाल्याने मृत्यू झाला. ही घटना मंगळवारी (ता.२८) रात्री पावणेबारा वाजताच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी एका विद्यार्थ्याची तब्येत अद्यापही नाजूक असल्याची माहिती आहे. .भावेश गोपाल तळेकर (वय २५, रा. साई मंदीरजवळ, अयोध्यानगर) असे मृत विद्यार्थ्याचे नाव असून निहार आसटकर गंभीर जखमी आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, श्रेयस केशव गायकवाड याच्या भावेष याच्यासह श्रेयस पाटील, निहार राजेश आसटकर आणि इतर तीन जण मित्राचा वाढदिवस असल्याने जेवण करायला बाहेर गेले होते. दरम्यान घरी परत येत असताना, श्रेयस याच्या एम.एच..४६ पी. २०५६ क्रमांकाच्या कारमध्ये तिघेही बसले होते. अचानक श्रेयसचे कारवरील नियंत्रण सुटले. त्याची कार चंडीकानगर, रामेश्वरीतील सेलिब्रेशन लॉन समोरील झाडावर आदळली. यामध्ये भावेश आणि निहार दोघेही गंभीर जखमी झाले. त्यांना मेडिकल रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पोलिसांनी भावेश याला तपासून मृत घोषीत केले. निहार यांच्यावर एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहे. दरम्यान गणेश अनंतराव तळेकर (वय ४७, रा. साई मंदीरजवळ, अयोध्यानगर) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून अजनी पोलिसांनी कारचालकाविरोधात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे..खासगी बसमधील जखमी प्रवासी १) चालक राजू कंचनलाल चौरसिया (वय३५) रा. केवलारी, ग्राम खैरी, जि.शिवनी), ट्रॅव्हल्स हेल्पर संजय जुमनलाल मरसकोल्हे (वय २१) रा. घोगरी, जिल्हा शिवनी), बस वाहक संजय रवी यादव (वय ३२) रा. दुर्गाचौक लखना), संदीप टिकाराम करंगे (वय ३२) रा. छपरा, शिवनी), तालन सुजन सिंग (वय ७४) रा. बिछवा जिल्हा छिंदवाडा), सुनील अकलचंद कावरे (वय ३२) रा. खुर्चीपार, जिल्हा शिवनी), शिवानी सोनू पंचेश्वर(वय २४, नागपूर), अब्दुल रफिक अब्दुल लतीफ (वय ४५) रा. झारखंड, धनंजय हिरामण चंदनबटवे( वय ४५, रा. कटंगी, सितारा परवीन अजीम मंसुरी (वय ५५) रा. सुंदरगड, ओडिशा..समृद्धीवर कारला अपघात; दोघे ठार मृतात नागपूरच्या वरभे कुटुंबातील सदस्य नागपूर समृद्धी महामार्गावर कारंजानजीक बुधवारी सकाळी झालेल्या अपघातात नागपूरमधील बेसा येथील वरभे कुटुंबातील दोघांचा जागीच मृत्यू तर एक जण गंभीर जखमी झाला. ही घटना कारंजानजीकच्या चॅनल १६४ मुंबई कॉरिडोरवर घडली..Chhatrapati Sambhajinagar: खदानीत बुडून दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; नरहरी रांजणगाव शिवारातील घटना,पोहणे बेतले जिवावर.बेसातील जयराम कॉलनी येथील रमेशराव रामजी वरभे (वय ७१) हे त्यांची पत्नी, मुलगा, सून व नातीसोबत कारने मुंबई येथे जात होते. कारचे स्टेअरिंग अचानक लॉक झाल्याने हा अपघात झाला. त्यात सून स्नेहा अभिजित वरभे (वय ३०) ही जागीच ठार झाली. तर, रमेश वरभे, त्यांची पत्नी छाया रमेश वरभे (वय ६५) या गंभीर जखमी झाल्या तर मुलगा अभिजित रमेशराव वरभे (वय ३६) व नात मिहांशा अभिजित वरभे (वय १५ महिने) किरकोळ जखमी झाले. अपघाताची माहिती मिळताच नातेवाईक कारंजा येथे पोहचले. त्यांनी जखमींना सावंगी मेघे, वर्धा येथील रुग्णालयात नेले. मात्र रमेश वरभे यांचा रस्त्यातच मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.