विदर्भ

Nagpur Accident: बुधवार ठरला अपघात वार; सहा जणांचा मृत्‍यू, खासगी बस, कारच्या धडकेत तिघे ठार,मोटरसायकलही आदळली ट्रकवर

Six Killed in Horrific Nagpur-Jabalpur Highway Crash: नागपूर-जबलपूर महामार्गावर वडंबा शिवारात खासगी बस, कार आणि मोटरसायकलच्या भीषण अपघातात सहा जणांचा मृत्यू झाला. अनेक जखमी.
Nagpur Accident

Nagpur Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शितलवाडी (ता.रामटेक) : नागपूर-जबलपूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४४ वरील वडंबा शिवारात बुधवारी दुपारी खासगी बस व जबलपूरकडे जाणाऱ्या कारची समोरासमोर धडक झाली. यात कारमधील तिघांचा जागीच मृत्यू तर एक जण गंभीर झाला. खासगी बसमधील काही प्रवासी किरकोळ जखमी झाले.

Loading content, please wait...
Nagpur
police
accident
road accident
tractor
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com