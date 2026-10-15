Nagpur Katol Highway: नागपूर-काटोल महामार्गाचे काम मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण होणार; NHAI ची उच्च न्यायालयात ग्वाही

नागपूर : नागपूर-काटोल राष्ट्रीय महामार्गाचे रखडलेले काम मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याची ग्वाही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. ही माहिती लेखी स्वरूपात सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. .Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...रखडलेल्या या कामाविरोधात काटोल येथील रहिवासी दिनेश शेषराव ठाकरे आणि अन्य नागरिकांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी महामार्गाची स्थिती स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. .त्यानुसार, ही माहिती देण्यात आली. एनएचएआयने २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दाखल केलेल्या शपथपत्रात बांधकामातील त्रुटी दूर करण्यासाठी दोन्ही कंत्राटदारांना ६० दिवसांची मुदत देऊन नोटीस बजावल्याची माहिती दिली होती. अग्रवाल ग्लोबल इन्फ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मेसर्स जॉइंट स्टॉक कंपनी इंडस्ट्रिअल ‘वोज्रोज्देनी’ असोसिएशन या कंत्राटदारांना या नोटीस देण्यात आल्या होत्या. .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...आज अग्रवाल ग्लोबल इन्फ्राटेकला काम पूर्ण करण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिल्याचे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले. दुसऱ्या कंत्राटदाराचा करार रद्द करण्यात आला असून, त्याच्याकडील उर्वरित काम एनएचएआय स्वतः पूर्ण करणार आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. महेश धात्रक, तर एनएचएआयतर्फे ॲड. अनिश कठाणे यांनी बाजू मांडली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.