विदर्भ

Nagpur Katol Highway: नागपूर-काटोल महामार्गाचे काम मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण होणार; NHAI ची उच्च न्यायालयात ग्वाही

NHAI Assures High Court of Nagpur Katol Highway Completion: नागपूर-काटोल महामार्गाचे उर्वरित काम NHAI स्वतः करणार; कंत्राटदाराचा करार रद्द
NHAI Highway News Nagpur Katol Road Construction to Finish by March 2027 as High Court Seeks Written Assurance on Project

NHAI Highway News Nagpur Katol Road Construction to Finish by March 2027 as High Court Seeks Written Assurance on Project

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सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : नागपूर-काटोल राष्ट्रीय महामार्गाचे रखडलेले काम मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याची ग्वाही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. ही माहिती लेखी स्वरूपात सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.

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