गुंगीचं औषध देत अत्याचार, नंतर व्हिडिओ काढला अन्...; वर्गमित्राने तरुणीचा घात केला, भयंकर घटनेतील मौलवी फरार

नागपूर : विवाहितेला गुंगीचे औषध देत अत्याचार करून तिचे व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत, धर्मांतरण करण्याचा प्रयत्न वर्गमित्राने केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. याप्रकरणी सोनेगाव पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी तिघांविरोधात गुन्हा दाखल करून दोन युवकांना अटक केली. प्रकरणातील मौलवी अद्याप फरार झाले. अय्याज ताज मदारे (वय २६ रा. ब्राह्मणी फाटा, कळमेश्वर) आणि आमीन शेख वय (३० रा. कळमेश्वर) अशी अटकेतील आरोपींची नावे आहेत. हजरत मौलाना (रा. तामिया छिंदवाडा) असे फरार आरोपीचे नाव असून पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, अय्याज हा २४ वर्षीय विवाहितेचा वर्गमित्र असून तिचे पती वायुसेनेत कार्यरत आहेत. त्यामुळे ते बाहेरगावी नोकरीवर आहेत. मन रमावे यासाठी विवाहिता ही प्रॉपर्टी डिलिंगचे काम करते. अय्याजने प्लॉट खरेदी करण्याच्या बहाण्याने गेल्यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात विवाहितेशी संपर्क साधला. त्यानंतर दोघेही भेटायला लागले. यातून अय्याजने तिला कामानिमित्ताने वर्धा मार्गावरील हॉटेल इम्पिरियल ग्रीनमध्ये नेले..Kolhapur Rape Case : ओळखपत्र करून देण्याचा बहाणा, तरुणीवर सामूहिक वारंवार अत्याचार; फोटो, व्हिडिओ व्हायरलची धमकी, पोलिसांनी मोबाईल घेतला अन्.ती आल्यावर ज्युसमध्ये गुंगीचे औषध टाकून तिच्यावर अत्याचार केला. तिच्या आक्षेपार्ह चित्रफित आणि फोटो काढून घेत, तिला ब्लॅकमेल करण्यास सुरुवात केली. यानंतर त्याने तिच्यावर धर्मांतर करण्यास दबावही टाकण्यास सुरुवात केली. तसेच तिचे शोषण करू लागला. सातत्याने तिच्यावर मुस्लीम धर्म स्वीकारण्यास दबाव टाकत असताना, ती त्याला नकार द्यायची..३१ मे रोजी त्याने फिरायला जाण्याच्या बहाण्याने विवाहितेला बळजबरीने कारमध्ये बसविले. तो तिला कळमेश्वर येथे घेऊन गेला. येथे आमीन व हजर मौलवीसोबत तिची भेट घालून दिली. तिघांनी तिला काळोख असलेल्या ठिकाणी नेले. हजरतने हिंदी व उर्दु भाषेत मंत्र म्हणून तिच्या अंगावर काहीतरी शिंपडून तिला संमोहित केले. यानंतर ‘कबुल है कबुल है’ असे तिला बोलण्यास लावले. ते बोलताच, त्याने धर्मपरिवर्तन झाल्याचे विवाहितेला सांगितले. त्यानंतर काही वेळाने निर्जन ठिकाणी नेऊन तिच्यावर अत्याचार केले आणि घरी सोडून दिले..Ambajogai Crime : मंच्युरियनमधून दिलं गुंगीचं औषध, मग फोटो-व्हिडिओ काढून ब्लॅकमेल; अंबाजोगाईतील 'त्या' 20 वर्षीय तरुणीसोबत काय घडलं?.त्यानंतरही तो सातत्याने विवाहितेवर अत्याचार करीत होता. याबाबत पतीला विश्वासात घेऊन तिने घडलेला प्रकार सांगितला. त्यातून पतीने सोनेगाव पोलिस ठाणे गाठून तक्रार नोंदविली. पोलिसांनी पोलिसांनी बलात्कार, धर्मांतरणाचा प्रयत्न व जादुटोणा प्रतिबंधक अधिनियमान्वये गुन्हा दाखल केला. तसेच अय्याज आणि आमीनला अटक केली. न्यायालयाने त्यांची पाच दिवसांसाठी पोलिस कोठडीत रवानगी केली असून पोलिस फरार मौलवीचा शोध घेत आहेत..तीन लाखावर रक्कम उकळलीअय्याज केवळ विवाहितेचे शारीरिक शोषणच करीत नव्हता तर विवाहितेला तिची चित्रफित व्हायरल करण्याची धमकी देऊन तिचे आर्थिक शोषणही केले. त्यातून त्याने विवाहितेकडून ३ लाख ९ हजार रुपयेही उकळल्याची माहिती समोर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.