Amravarti: चार्जिंगला लावलेली ई-बस नागपुरातून चोरली; प्रवासी बसवून पैसेही घेतले, चोरटा अमरावतीत जेरबंद

अमरावती: महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाची दोन कोटींची ई-बस नागपूरवरून चोरी करणाऱ्यास राजापेठ पोलिसांनी गुरुवारी (ता. दोन) अटक केली. संशयित युवकाविरुद्ध तेलंगणात बसचोरीचे २० तर महाराष्ट्रातील नांदेडमध्ये एक गुन्हा दाखल आहे..विष्णू गणपती नीलावर (वय २२, रा. हयातनगर, रंगारेड्डी, तेलंगण) असे अटक संशयित युवकाचे नाव असल्याची माहिती राजापेठचे पोलिस निरीक्षक संदीप चव्हाण यांनी दिली. जप्त केलेली ई-बस दोन कोटीची आहे. बुधवारी (ता. एक) मध्यरात्री बाराच्या सुमारास विष्णू नीलावर हा नागपूरच्या इमामवाडा बसस्थानक परिसरात पोहोचला. तेव्हा स्वीपर आणि रखवालदार ड्यूटीवर होते. तेथे एमएच ४९ डीझेड ८२५८ क्रमांकाची ई-बस चार्जिंगकरिता लावली होती..Thane Rain Accident : ठाण्यात मुसळधार पावसात भीषण दुर्घटना! पाण्यात करंट उतरल्याने १७ वर्षीय तरुणीचा दुर्दैवी मृत्यू.बसची चावी स्वीपरजवळ होती. विष्णू याने अर्धा तास त्याच्याशी गप्पा मारल्या. स्वीपरने तुला एसटी बस चालविता येते काय, असा प्रश्न केला. त्याला बस चालविता येते, असे सांगून त्याने बसची चावी घेऊन त्यालाही केबिनमध्ये बसविले. आतल्या आत बस फिरवली. त्यानंतर बस रिव्हर्स घ्यायची असल्याने खाली कुणी आहे काय हे बघण्याकरिता विष्णूने त्याला खाली उतरविले. मात्र, बस रिव्हर्स न घेता थेट गेटमधून बाहेर काढून पळवली. कर्मचाऱ्याने याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिली. त्यांनी नागपूरच्या गणेशपेठ पोलिस ठाण्यात चोरीची तक्रार नोंदवली..'लोक माझ्या पाया पडायला येतात' देवदत्त नागेने सांगितल्या प्रेक्षकांच्या भावना, म्हणाला... 'मी त्यांना जेजुरीच्या दिशेनं हात...'."चोरी केल्यानंतर काही दिवस बस चालवायची. त्यानंतर टायर, डिस्क आणि बॅटरी काढून विकायच्या व बस तशीच सोडून द्यायची असे तो आतापर्यंत करीत होता."- संदीप चव्हाण, पोलिस निरीक्षक, राजापेठ"इमामवाडा आगारातून चोरी झालेल्या बसची गणेशपेठ पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. ही बस अमरावतीला सापडली असून ती ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे."-प्रतीक पवार, इमामवाडा आगार व्यवस्थापक- ईव्ही ट्रान्स प्रा. ली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.