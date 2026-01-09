Nagpur Municipal Election 2026 : नागपुरात भाजपच्या दाव्यांना बंडखोरीचे ग्रहण; काँग्रेसचीही खास रणनीती, मनपात कुणाची येईल सत्ता?

राजेश रामपूरकर महानगर पालिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा विकासाचा चेहरा पुढे करून भाजपने लढण्याचा निर्णय घेत १२० जागा निवडणूक आणण्याचा दावा केला आहे. तर भाजपच्या १५ वर्षात शहरात अपुरा पाणीपुरवठा, पाणी पुरवठ्याचे खासगीकरण यासह अनेक कामात केलेल्या भ्रष्टाचार एकूणच संपूर्ण कामकाजावर अपयशी ठरले असल्याचा आरोप करीत काँग्रेसने १०० जागा जिंकण्याचा संकल्प केला आहे. त्यादृष्टीने युद्धपातळीवर दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची फळी उभारली आहे. असे असले तरी भाजपातील बंडखोरी ही पक्षासाठी डोकेदुखी ठरू लागली आहे. भाजपाले बंडखोरी शमली असल्याचे म्हटले जात असले तरी सुप्त लाट आहे. त्यामुळे त्याचा फटकाही शहरातील २५ उमेदवारांना बसण्याचे संकेत मिळत आहेत..शहरातील ३८ प्रभागांतून १५१ नगरसेवक निवडून येणार आहे. येत्या १५ जानेवारी रोजी तब्बल २४ लाख ८३ हजार ११२ मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. उमेदवारांना निवडणूक चिन्हांचे वाटप पूर्ण झाल्यानंतर आता प्रचाराचा खरा रणसंग्राम सुरू झाला आहे. परिणामी राजकीय वातावरण तापले आहे. राज्यस्तरावरील नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेत. या निवडणुकीत वैयक्तिक टीका, जुने वाद आणि स्थानिक पातळीवरील गटबाजीही उफाळून आली आहे. काही प्रभागांत बंडखोरीमुळे पक्षांतर्गत संघर्ष उघड झाला आहे. त्याचा थेट परिणाम प्रचारावर दिसत आहे.काही प्रभागात उमेदवारी न दिल्यामुळे नाराज उमेदवार पक्षाच्या रॅलीत दिसत असले तरी तो फक्त देखावा आहे. 'उपर से टामटुम, अंदर से राम जाने' या म्हणी प्रमाणे ते उमेदवारासोबत दिसत असले तरी त्यांच्या मनात वेगळेच गणित सुरू असल्याची माहिती पुढे आली आहे. परिणामी, ही निवडणूक केवळ पक्षीय न राहता अनेक ठिकाणी व्यक्तिकेंद्रित लढत ठरत असल्याचे दिसते..Amravati Municipal Election 2026: अमरावतीत मित्रपक्षांनीच केली भाजपची कोंडी! राष्ट्रवादी काँग्रेसचं मोठं आव्हान; युवा स्वाभिमानाची प्रतिष्ठाही पणाला.केवळ आश्वासनांपेक्षा ठोस कामगिरी, विश्वासार्हता आणि प्रभागाच्या प्रश्नांवरील स्पष्ट भूमिका यावरच मतदारांचा कल ठरणार आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या १५ वर्षांच्या कार्यकाळात महानगर पालिकेत विकासकामांवर भर दिल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, अनेक नगरसेवक या काळात आपल्या प्रभागात फिरकले नसल्याने नागरिकांची नाराजी होती. त्यामुळे ७५ टक्के नगरसेवकांना पुन्हा उमेदवारी मिळाल्यास अपयश मिळेल असे सर्वेक्षणातून उघड झाले होतो. परंतु, आरक्षणाच्या कचाट्यात निवडणुका अडकल्याने तब्बल पावणे चार वर्ष प्रशासन राज होते. त्यात विकास कामे करताना स्थानिक नेत्यांना विचारात न घेता करण्यात आलेली आहे..तसेच या काळात अनेक नगर सेवकांनी नागरिकांसोबतचा जनसंपर्क संपुष्टात आणला होता. त्यामुळे ही निवडणूक भाजपासाठी कठीण जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. हे लक्षात येताच भाजपाने रणनीती बदलली आणि अनेक प्रभागामध्ये नवीन उमेदवारांना संधी दिली आहे. त्या जोरावर ते रणांगणात उतरलेले आहेत. काँग्रेसनेही नवीन रणनीती तयार केली आहे. १०० उमेदवार निवडणूक आणण्याचा चंग बांधला आहे. विकासाच्या मुद्द्याला काँग्रेसने तोडीस तोड उत्तर देण्यासाठी तयारी केली आहे. विकासामुळे शहरातील वाढलेले बेरोजगारी, ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ, पाणी बिल माफ, आपली बसमध्ये ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी आणि माजी सैनिक व महिला मोफत प्रवासासह २० सूत्र जाहीरनामा जाहीर केला आहे..Nagpur BJP : नागपूरमध्ये भाजपच्या कार्यक्रमात दोन महिलांचा मृत्यू; अनेकजण जखमी झाल्याची माहिती, वडेट्टीवार म्हणाले....मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री यांचे हे होमग्राऊंड असल्याने या निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. राज्याच्या राजकारणात या महानगरपालिकेला विशेष महत्त्व आलेले आहे. मुंबईनंतर सर्वाचे लक्ष असलेली ही महानगर पालिका ठरणार आहे. १३ जानेवारीला प्रचार थांबेल, मात्र मतदानाच्या दिवशी मतदार कोणाच्या बाजूने कौल देतात हे १६ जानेवारीलाच कळणार आहे..मनपा निवडणूकराजकीय पक्षांची रणनीती मनपा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी भारतीय जनता पक्षाने कंबर कसली आहे. त्यासाठी नागपूर शहर व्यतिरिक्त नागपूर ग्रामीणमधील लोकप्रतिनिधी, पक्षाचे पदाधिकारी व संघटनेत काम करणाऱ्यांची प्रभागनिहाय जबाबदारी दिली आहे. काँग्रेसच्या प्रचारासाठी प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी पक्षाचा जाहीरनामा प्रकाशित करून भाजपवर जोरदार टीका केली आहे. याशिवाय काही नेत्यांना बोलविण्याचा प्रयत्न आहे.यासोबतच राष्ट्रीय पक्षांसह सर्वच उमेदवारांनी घराघरात पोहोचण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर करण्यावर सर्वच पक्षांचा जोर आहे. शिवसेना शिंदे आणि उद्धव सेनेच्या प्रचारासाठी वैयक्तिक पातळीवर तयारी केली जात आहे. प्रचारासाठी कोण येणार हे मात्र, गुलदस्त्यात आहे. हीच स्थिती राष्ट्रवादी अजित पवार आणि राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाची आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.