Nagpur Crime: पोळ्यासाठी घरी आलेल्या गुंडाची मित्रांनीच केली हत्या; धारदार शस्त्राने वार, दगडाने ठेचले, नागपुरात तिघे अटकेत

नागपूर: पोळ्यानिमित्त घरी आलेल्या एका गुंडाची त्याच्याच मित्रांनी धारदार शस्त्राने वार करण्यासह दगडाने ठेचून हत्या केली. तहसील पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील कसार भवन चौकाजवळ शनिवारी मध्यरात्री ही थरारक घटना घडली. याप्रकरणात तीन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे..Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.मनीष चंद्रशेखर मोहिते (वय ३८, रा. महाल, कोतवाली) असे मृताचे, तर कुणाल झाडे (वय ३०), विनय पौनिकर (वय ३५) आणि निखिल चव्हाण (वय २५) अशी अटकेतील आरोपींची नावे आहेत..मनीष गेल्या पाच महिन्यांपासून तुमसर येथे रेतीचा व्यवसाय करीत होता. ११ सप्टेंबर रोजी तो पोळ्याच्या सणासाठी नागपुरात आला होता. सण साजरा केल्यानंतर निखिलसोबत बारमध्ये दारू पिण्यासाठी गेला. तिथे मनीषचा भाऊ रोशनही आला होता. काही वेळाने आरोपी कुणाल आणि विनयसुद्धा पोहोचले. सर्वांनी एकत्र दारू प्यायली..त्यानंतर रोशन घरी निघून गेला, तर मनीष तिन्ही आरोपींसोबत कसार भवन चौकात गेला. तिथे पुन्हा दारू घेतली. मनीष अतिप्रमाणात नशेत असल्याची संधी साधून तिघांनी त्याच्यावर धारदार शस्त्राने अचानक हल्ला केला. तसेच दगडाने डोक्यावर, कानावर व जबड्यावर वार करून त्याला रक्ताच्या थारोळ्यात लोळवले. मध्यरात्री गस्तीवर असलेल्या पोलिसांना मनीषला रुग्णालयात नेले, मात्र डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले..ISRO Cyclone Warning: माॅन्सूनच्या परतीनंतर चक्रीवादळांचा धोका: ‘इस्रो’चा इशारा; ४४ वर्षांतील मोठा तडाखा शक्य.शिवीगाळ करीत असल्याचा रागमनीष हा दारूच्या नशेत नेहमीच मित्रांना शिवीगाळ करायचा, यावरून आरोपी त्याच्यावर नाराज होते. सोबतच पैशांच्या वादातून आरोपींनी त्याचा खून केल्याचा प्राथमिक संशय आहे. भाऊ रोशनच्या तक्रारीवरून तहसील पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल केला असून घटनेमागील नेमक्या कारणाचा शोध सुरू आहे. मृताचा पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.