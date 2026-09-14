विदर्भ

Nagpur Crime: पोळ्यासाठी घरी आलेल्या गुंडाची मित्रांनीच केली हत्या; धारदार शस्त्राने वार, दगडाने ठेचले, नागपुरात तिघे अटकेत

Nagpur Murder Three Friends Arrested After Pola Festival Killing: पोळ्यानिमित्त नागपुरात परतलेल्या गुंडाचा मित्रांकडून निर्घृण खून; दारूच्या नशेत पैशांच्या वादातून धारदार शस्त्र व दगडाने हल्ला
Nagpur Pola Festival Murder Man Killed By Friends After Drinking Together Three Arrested In Shocking Murder Case

Nagpur Pola Festival Murder Man Killed By Friends After Drinking Together Three Arrested In Shocking Murder Case

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: पोळ्यानिमित्त घरी आलेल्या एका गुंडाची त्याच्याच मित्रांनी धारदार शस्त्राने वार करण्यासह दगडाने ठेचून हत्या केली. तहसील पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील कसार भवन चौकाजवळ शनिवारी मध्यरात्री ही थरारक घटना घडली. याप्रकरणात तीन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

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