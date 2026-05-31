Nagpur Drug Bust: नागपुरात मेफेड्रोन तस्करीचा भंडाफोड; कपिलनगरातून ७.५ किलो एमडी जप्त, मास्टरमाईंडच्या शोधाला वेग

नागपूर : उपराजधानीत सातत्याने एमडीचे जाळे विस्तारत असल्याचे दिसून येत आहे. तपास यंत्रणांचा नाकाखाली टिच्चून एमडीची तस्करी होत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यातूनच रविवारी (ता. ३१) सकाळी दहा वाजताच्या सुमारस कपिलनगरातील टेका नाका नवी वस्तीतून युवकाला अटक करीत, त्याच्याकडून १० कोटी रुपयांची साडेसात किलो एमडी जप्त केली. या वर्षीची ही सर्वात मोठी कारवाई शहर पोलिसांकडून करण्यात आलेली आहे..मजहर शेख (वय २८, रा. टेकानाका, नवी वस्ती) असे अटक करण्यात आलेल्या युवकाचे नाव आहे. तो म्हाडा कॉलनी परिसरातील एसडीपीएलच्या निवासी संकुलात भाड्याने खोली घेऊन राहतो. अद्याप त्याच्यावर एकही गुन्हा दाखल नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, जरीपटका पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या पथकाला परिसरात मोठ्या प्रमाणात एमडीची तस्करी होत असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली. त्यावरून वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अनिल ताकसांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली साहाय्यक पोलिस निरीक्षक आशिष मोरखडे यांच्या पथकाने सलग दोन रात्र मजहर शेखवर पाळत ठेवली. संशय पक्का झाल्यानंतर रविवारी सकाळी त्याच्या खोलीची झडती घेण्यात आली. त्यावेळी पोलिसांना साडेसात किलो एमडीचा मोठा साठा आढळून आला. जप्त करण्यात आलेल्या मेफेड्रोनची बाजारातील किंमत १० कोटीच्या रुपयांच्या घरात आहे. विदर्भातील विविध शहरांमध्ये तसेच नागपुरातील तरुणांमध्ये या अंमली पदार्थाचा पुरवठा होणार असल्याची प्राथमिक माहिती तपासात समोर आली आहे. त्यामुळे या कारवाईकडे केवळ स्थानिक गुन्हा म्हणून नव्हे, तर मोठ्या ‘ड्रग्ज नेटवर्क’वरील मोठा प्रहार म्हणून पाहिले जात आहे..दिल्लीतून आली एमडी!चौकशीदरम्यान आरोपी मजहर शेखने पोलिसांना धक्कादायक माहिती दिली. त्याने दिल्लीतून विविध ठिकाणी जाऊन ही एमडी नागपूरसह राज्यात पाठविण्यासाठी आणल्याची माहिती आहे. त्यासाठी त्याला परराज्यातील महिलेने सहकार्य केल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या प्रकरणामागे राज्याबाहेरील तस्करांचे मोठे जाळे कार्यरत असल्याचा संशय अधिक गडद झाला आहे. विशेषतः शेजारील राज्यांतून रस्तेमार्गे एमडी नागपुरात आणून त्याचा विदर्भभर पुरवठा केला जात असल्याचा अंदाज तपास यंत्रणांनी व्यक्त केला आहे..रॅकेटमधील आरोपींचा शोध सुरूमजहर शेखची कसून चौकशी सुरू असून, या रॅकेटमधील पुरवठादार, आर्थिक व्यवहार सांभाळणारे एजंट आणि मुख्य सूत्रधारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी पोलिसांनी तपासाची व्याप्ती वाढवली आहे. या कारवाईमुळे नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात सक्रिय असलेल्या अंमली पदार्थांच्या साखळीचा मोठा उलगडा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..राज्यातील तपास यंत्रणा फेलउपराजधानीत मोठ्या प्रमाणात एमडी ची खेप आणण्यात आरोपींना यश मिळाले. राज्यात सध्या टास्क फोर्स कार्यरत असून इतर तपास यंत्रणाही सक्रीय आहेत. याशिवाय शहरातील विविध तपास पथके आणि एनडीपीएस पथके कार्यरत आहेत. असे असताना, इतक्या मोठ्या प्रमाणात एमडीची तस्करी झाल्याने तपास यंत्रणेच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.