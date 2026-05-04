Nagpur MD Drugs News : नागपुरात ‘ऑपरेशन थंडर’चा धडाका; ३.४१ कोटींचे अमली पदार्थ जप्त, तरीही एमडी शहरात येते कुठून?

नागपूर : शहरात अमली पदार्थांच्या वाढत्या तस्करीवर लगाम घालण्यासाठी नागपूर पोलिसांनी जोरदार मोहीम हाती घेतली. त्यातून जानेवारी ते एप्रिल २०२६ या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात कारवाया करीत, ११० गुन्हे नोंदवून तब्बल ३ कोटी ४१ लाख २२ हजार ७८० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. या कारवाईत १४३ आरोपींना अटक करण्यात आली. मात्र, इतक्या कारवाया करूनही शहरात इतक्या मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थ येते कुठून हा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे..शहरात गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून एमडीच्या विक्रीमध्ये विक्रमी वाढ झाली आहे. गेल्यावर्षी जवळपास साडेसात कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले होते. त्यात एमडीचे प्रमाण साडेतीन कोटी रुपयांच्या आसपास होते. २०२४ मध्ये साडेसहा कोटी रुपयांवर अमली पदार्थ जप्त करण्यात आली होती. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षात शहरात तस्करी वाढल्याचे चित्र दिसून येते. यावर्षी १ जानेवारी ते २१ एप्रिलपर्यंत महिन्यापर्यंत २२ प्रकरणात १ कोटी ४६ लाख १७ हजार ५२० रुपयांची १ किलो ६९ ग्रॅम एमडी जप्त करून २८ आरोपींना पोलिस पथकांनी अटक केली. केवळ एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या तीन आठवड्यांतच ३७ लाखाचे ६८ ग्रॅम ८४ मिलिग्रॅम एमडी जप्त करण्यात आले आहे..त्यामुळे या विरोधात पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांनी 'ऑपरेशन थंडर'ची सुरुवात केली. त्यातून शहरातील एमडीसह इतर अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात आलेली आहे. त्यातून अनेक कुख्यात तस्करांनाही अटक करण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही बडे मासे अद्यापही पोलिसांच्या हाती लागलेले दिसून येत नाही. त्यातूनच निर्धोकपणे अमली पदार्थांची तस्करी सुरू असल्याचे चित्र दिसून येते..एमडी घेणारेच बनतात 'पेडलर्स'शहरात एमडीसाठी तरुण-तरुणींना लक्ष्य केल्या जात असल्याचे चित्र आहे. तरुणांना सुरुवातीला व्यसन लावून त्यांना ती हवी असल्यास त्यांच्यामार्फत एमडीची तस्करी केल्या जाते. विशेष म्हणजे, कुख्यात गुंड ही या व्यवसायात शिरले असून तरुणांसह अल्पवयीन मुलांनाही या कामात ओढल्या जात असल्याची धक्कादायक माहितीही समोर आली आहे..जानेवारी ते एप्रिल २०२६ (२४ एप्रिलपर्यंत)एकूण गुन्हे : ११०जप्त गांजा : ३४६ किलो ७९९ ग्रॅमजप्त एमडी : १ किलो ६९९ ग्रॅम (सुमारे)अमली पदार्थांची किंमत : २,२९,९४,५९५इतर मुद्देमाल : १,११,२८,१८५एकूण मुद्देमाल : ३,४१,२२,७८०अटक आरोपी : १४३.१ एप्रिल ते २१ एप्रिल २०२६एकूण गुन्हे : २०जप्त गांजा : १४३ किलो २१६ ग्रॅमजप्त एमडी : ६८ ग्रॅम ८४ मिलिग्रॅमअमली पदार्थांची किंमत : ३९,५०,६७०इतर मुद्देमाल : ४६,९४,१००एकूण मुद्देमाल : ८६,४४,७७०अटक आरोपी : २५.