विक्रम प्लिज रिप्लाय दे, दंड करणार नाही; पोलिसांचे ट्विट

नागपूर : भारताची चांद्रयान-2 मोहिम यशस्वी करणाऱ्या विक्रम लँडरशी अद्याप संपर्क होत नसला तरी नागपूर पोलिसांनी अनोखे ट्विट करत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. सध्या देशभरात वाहतूक दंडाबाबत चर्चा सुरु असतानाच नागपूर पोलिसांनी यावरून ट्विट केले आहे.

Dear Vikram,

Please respond.

We are not going to challan you for breaking the signals!#VikramLanderFound#ISROSpotsVikram @isro#NagpurPolice

— Nagpur City Police (@NagpurPolice) September 9, 2019