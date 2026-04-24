Vidarbha News: नागपूर-रायपूर मार्गावर गाड्यांचा खोळंबा; मालगाड्यांना प्राधान्य; तासन् तास विलंबामुळे नोकरदार, विद्यार्थ्यांना मनःस्ताप

गोंदिया: दक्षिण-पूर्व-मध्य रेल्वेच्या नागपूर-रायपूर मार्गावरील गाड्यांची सततची लेटलतिफी प्रवाशांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. या मार्गावर धावणाऱ्या बहुतेक गाड्या तासन् तास उशिराने येत असल्याने नियमित प्रवासी तसेच आगाऊ तिकीट बुक करून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना मानसिक आणि शारीरिक त्रास सहन करावा लागत आहे..दररोज कामानिमित्त किंवा शिक्षणासाठी प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचे वेळापत्रक पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. गाड्या उशिरा धावत असल्याने कार्यालये, शाळा व महाविद्यालये गाठताना उशीर होतो. परतीच्या प्रवासातही विलंब होत असल्याने कुटुंबीयांसोबतचा वेळ कमी पडतो. तसेच लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांना पुढील कनेक्टिंग गाड्या चुकण्याचा धोका निर्माण झाला आहे..रेल्वे प्रशासनाकडून उशिराचे ठोस कारण स्पष्ट केले जात नसल्याने प्रवाशांमध्ये नाराजी वाढत आहे. गेल्या काही दिवसांत मालगाड्यांना अधिक प्राधान्य दिले जात असल्याचे चित्र आहे..प्रवासी गाड्यांना मध्येच आउटरवर थांबवून एकापाठोपाठ अनेक मालगाड्या सोडल्या जात असल्याने उशीर अधिक वाढतो. या परिस्थितीचा सर्वाधिक त्रास वयोवृद्ध प्रवाशांना सहन करावा लागतो. समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना होत नसल्याने प्रवाशांचा संताप दिवसेंदिवस वाढत आहे..रेल्वे प्रशासनाने या प्रकरणाकडे तातडीने लक्ष देऊन गाड्यांचे वेळापत्रक सुरळीत करावे, तसेच गाड्या उशिरा धावत असल्यास त्याची अचूक व वेळेवर माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी प्रवाशांकडून करण्यात येत आहे.