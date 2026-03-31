Vardha News: सिरसगाव-टाकळी-आजनसरा रस्त्याची चाळण; नागरिकांचा जीव मुठीत घेऊन प्रवास : प्रशासनाची उदासिनता, ग्रामस्थांत संताप

कानगाव: कानगाव सर्कलमधील सिरसगाव ते टाकळी (निधा)-आजनसरा रस्त्याची पूर्णतः चाळण झाली आहे. या रस्त्याने ये-जा करणे दुरापास्त झाले. श्री संत भोजाजी महाराज यांच्या दर्शनाला जाणाऱ्या येणाऱ्या भाविकांना यंदा पावसाळ्यापूर्वी हा मार्ग सुरळीत करून मिळेल काय0 असा सवाल या भागातील नागरिक विचारत आहे..गत दोन वर्षांपासून मुख्य मार्गाच्या दुर्दशेमुळे नागरिक प्रचंड त्रास सहन करीत आहे. रस्त्याकडे संबंधित बांधकाम विभागाचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्यामुळे नागरिकांत तीव्र संताप व्यक्त केल्या जात आहे. हिंगणघाट तालुक्यातील सिरसगाव-टाकळी (निधा) ते आजनसरा रस्त्याची दुर्दशा मागील अनेक वर्षांपासून आहे..रस्त्यावर जागोजागी खड्डे पडले असून गिट्टी उखडल्यामुळे वाहन कसे चालवावे, असा प्रश्न वाहनधारकांना पडला आहे. आजनसरा येथे श्री संत भोजाजी महाराज यांच्या दर्शनासाठी दररोज हजारो भाविक जातात. मार्ग अत्यंत सोयीचा आणि जवळचा असल्यामुळे नागरिक याच मार्गाने ये-जा करतात..लांब आणि फेऱ्याच्या मार्गाने जाण्यापेक्षा या रस्त्याने ये -जा करण्याची गर्दी अधिक असते. मात्र, सध्या रस्त्याचे खस्ताहाल झाल्यामुळे दुचाकी किंवा चार चाकी वाहनाने प्रवास करणे म्हणजेच जीव मुठीत धरून जावे लागते. प्रशासनाचे दुर्लक्ष आणि लोकप्रतिनिधींची उदासीनता यामुळेच या रस्त्याच्या कामाकडे दुर्लक्ष होत असावे असा आरोप नागरिकांकडून व्यक्त केला जात आहे..सध्या उन्हाळ्याचे दिवस असल्यामुळे श्री संत भोजाजी महाराज यांच्या दर्शनाला जाणाऱ्या भाविक भक्तांची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे. त्यामुळे कोणत्या रस्त्याने जावे, असा प्रश्न भाविक भक्तांना पडत आहे. यासोबतच कान्हाेली कात्री रस्त्याचीही दुर्दशा झाल्यामुळे हा रस्ता सुद्धा खड्ड्याचाच झाला आहे. या मार्गाने ट्रॅक्टर, टिप्परद्वारे रेतीची वाहतूक होत असल्यामुळे आणखी रस्त्याची स्थिती भयावह झाली. त्यामुळे कोणत्या मार्गाने जावे आणि यावे, हा पेच नागरिकांसमाेर आहे. बांधकाम विभागाने या दोन्ही रस्त्याच्या कामाकडे तातडीने लक्ष पुरवावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.