Nagpur Station Incident: नागपूर मुख्य स्थानकात मालगाडीवर चढलेल्या युवकाला उच्चदाब विजेचा जबर धक्का; लोहमार्ग पोलिसांच्या धाडसी बचावामुळे जीव वाचला

नागपूर : मालगाडीवर चढलेल्या एका प्रवाशाला उच्चदाब वीजवाहिनीचा धक्का बसून तो गंभीर स्वरुपात भाजला. लोहमार्ग पोलिसांनी धाडस दाखवत त्याची सुटका केली. त्याच्यावर मेडिकल रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. ही घटना मुख्य रेल्वे स्थानकाच्या फलाट क्रमांक २ वर मंगळवारी सकाळी ६ च्या सुमारास घडली..शशिप्रकाश अनिरुद्ध प्रकाश (वय ३६, रा. असरपूर, ता. नैनपूर, जि. आंबेडकरनगर, बिहार) असे जखमीचे नाव आहे. सकाळी मध्यवर्ती स्थानकाच्या फलाट क्रमांक २ लगतच्या लूप लाइनवर मालगाडी उभी होती. शशिप्रकाश अचानक मालगाडीवर चढला आणि मोठ्याने ओरडू लागला. तो एका गाडीवरून दुसऱ्या गाडीच्या छतावर जात असताना काही क्षणांतच त्याचा २५ हजार व्होल्ट्स दाबाच्या ओव्हरहेड इक्विपमेंट (ओएचई) केबलशी संपर्क आला. विजेचा तीव्र झटका बसल्याने त्याच्या अंगावरील कपडे जळाले आणि शरीर ५० टक्के भाजले. प्रवाशांनी लगेच याची सूचना रेल्वे प्रशासनाला दिली. लोहमार्ग पोलिस तातडीने घटनास्थळी पोहोचले. सर्व प्रथम विद्युत प्रवाह खंडित करण्यात आला. पोलिसांनी प्रथम त्याला खाली उतरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो प्रतिसाद देत नसल्याने पोलिसांनी शिडी लावून मालगाडीवर चढून त्याची सुटका केली. त्यानंतर रुग्णवाहिकेद्वारे त्याला मेयो रुग्णालयात दाखल केले. नंतर त्याला मेडिकल रुग्णालयात हलविण्यात आले..लोहमार्ग पोलिसांनी त्याचा मामा सुरेश शर्मा यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी शशिप्रकाश काही दिवसांपासून घरातून बेपत्ता असून त्याची मानसिक स्थिती ठीक नसल्याचे सांगितले. अशी माहिती लोहमार्ग पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक गौरव गावंडे यांनी दिली. बचाव कार्यात गौरव गावंडे यांच्या नेतृत्वात उपनिरीक्षक शीधर पेंदूर, हवालदार भगवान इंगोले, अमित डोळस, पोलिस शिपाई अमित त्रिवेदी, राकेश सिमया यांच्यासह आरपीएफच्या पथकाने सहकार्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.