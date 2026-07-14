विदर्भ

Nagpur Station Incident: नागपूर मुख्य स्थानकात मालगाडीवर चढलेल्या युवकाला उच्चदाब विजेचा जबर धक्का; लोहमार्ग पोलिसांच्या धाडसी बचावामुळे जीव वाचला

मालगाडीवर चढलेल्या तरुणाला २५ हजार व्होल्ट्सचा विजेचा जबर धक्का; लोहमार्ग पोलिसांच्या धाडसी बचावामुळे गंभीर भाजलेल्या युवकावर मेडिकलमध्ये उपचार
A man suffered severe electric shock after climbing a freight train at Nagpur Railway Station and coming in contact with an overhead high-voltage wire.

A man suffered severe electric shock after climbing a freight train at Nagpur Railway Station and coming in contact with an overhead high-voltage wire.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : मालगाडीवर चढलेल्या एका प्रवाशाला उच्चदाब वीजवाहिनीचा धक्का बसून तो गंभीर स्वरुपात भाजला. लोहमार्ग पोलिसांनी धाडस दाखवत त्याची सुटका केली. त्याच्यावर मेडिकल रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. ही घटना मुख्य रेल्वे स्थानकाच्या फलाट क्रमांक २ वर मंगळवारी सकाळी ६ च्या सुमारास घडली.

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