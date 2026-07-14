पाऊस गेला अन् उकाडा वाढला, उपराजधानीचा पारा ३५ अंशाच्या पार, विदर्भात पाऊस कधी परतणार?

नागपूर : गेल्या आठ दिवसांपासून वरुणराजा नागपूर व विदर्भातून बेपत्ता आहे. त्यामुळे कमाल तापमानात दिवसागणिक वाढ होत असून, उकाडा जाणवू लागला आहे. मंगळवारी उपराजधानीचा पारा आणखी साडेतीन अंशांनी उसळून पस्तीशीपार गेला. सध्या मॉन्सूनच्या पावसाची कसलीही चिन्हे दिसत नसल्याने, या आठवड्यातही उकाडा कायम राहणार आहे..शहरात गेल्या ९ जुलैला पावसाने दमदार हजेरी लावली होती. मात्र, त्यानंतर मॉन्सून कमजोर पडल्याने आठवडाभरापासून पावसाचा थेंबही बरसला नाही. उलट सौम्य ऊन व उकाडा जाणवत आहे. गेल्या चोवीस तासांत नागपूरच्या तापमानात जवळजवळ साडेतीन अंशांची वाढ होऊन पारा तीन आठवड्यानंतर पहिल्यांदाच पस्तीशीपार गेला..Pune Heavy Rain: मेघगर्जनेसह पावसाची जोरदार हजेरी; पुणेकरांची तारांबळ, ठिकठिकाणी रस्त्यावर साचले पाणी.विदर्भातील सर्वच शहरांतील कमाल तापमानाने उसळी घेतली आहे. सध्याची एकूणच स्थिती लक्षात घेता, विदर्भात आणखी काही दिवस ऊन, उकाडा व ढगाळ वातावरणाचा खेळ रंगणार आहे. या काळात दमदार पावसासाठी आवश्यक अनुकूल स्थिती (सिस्टीम) राहणार नसल्याने विदर्भात धो-धो पावसाची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे आता २० जुलैनंतरच नागपूर व विदर्भात धुवाधार पावसाची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे..Pune Heavy Rain : पावसाने दाणादाण! जनजीवन विस्कळित, घरांसह दुकानांमध्ये शिरले पाणी.पावसाने दडी मारल्याने बळीराजाचीही चिंता वाढली आहे. पुरेशा पावसाअभावी काही भागांमध्ये अजूनही पेरण्या खोळंबल्या असून, काही ठिकाणी दुबार पेरणीचे संकट उभे ठाकले आहे. यंदाच्या पावसाळ्यावरील एल-निनोचे सावट पाहता, जुलै महिन्यात मोठा खंड पडण्याची भीती वर्तविली जात होती. ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये चांगला पाऊस राहणार असल्याचा अंदाज हवामानशास्त्रज्ञांनी व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.