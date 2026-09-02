विदर्भ

‘टायमिंग’चा गेम बिघडला; नागपूरकरांचा रोज सिग्नलवर ‘वेटिंग’ शो!

Nagpur Traffic Signal Timing : हा टायमिंग त्या-त्या ठिकाणाच्या रहदारीवर अवलंबून असतो. त्यानुसार सिग्नलचे सिक्रोनायझेशन करण्यात येते. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये यातील बहुतांश चौकांमध्ये सिग्नलचा टायमिग बराच विसंगत असल्याचे दिसून येते.
Nagpur Traffic Signal Timing

Nagpur Traffic Signal Timing

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मंगेश गोमासे

नागपूर : सिग्नलचे ‘टायमिंग’ वाहनचालकांच्या वेळेशी जुळत नसल्याने नागपूरच्या चौकाचौकात रोज ‘वेटिंग शो’ रंगतोय. हिरवा दिवा मिळण्याआधीच रांगा वाढतात; लाल दिव्यावर वेळ, इंधन आणि संयम तिन्ही खर्ची पडत आहेत. शहरात जवळपास १७१ चौकांवर सिग्नल लावण्यात आलेले आहेत. प्रत्येक चौकातील सिग्नलचा कालावधी वेगवेगळा असतो. हा टायमिंग त्या-त्या ठिकाणाच्या रहदारीवर अवलंबून असतो. त्यानुसार सिग्नलचे सिक्रोनायझेशन करण्यात येते. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये यातील बहुतांश चौकांमध्ये सिग्नलचा टायमिग बराच विसंगत असल्याचे दिसून येते.

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