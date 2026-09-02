‘टायमिंग’चा गेम बिघडला; नागपूरकरांचा रोज सिग्नलवर ‘वेटिंग’ शो!

मंगेश गोमासे नागपूर : सिग्नलचे ‘टायमिंग’ वाहनचालकांच्या वेळेशी जुळत नसल्याने नागपूरच्या चौकाचौकात रोज ‘वेटिंग शो’ रंगतोय. हिरवा दिवा मिळण्याआधीच रांगा वाढतात; लाल दिव्यावर वेळ, इंधन आणि संयम तिन्ही खर्ची पडत आहेत. शहरात जवळपास १७१ चौकांवर सिग्नल लावण्यात आलेले आहेत. प्रत्येक चौकातील सिग्नलचा कालावधी वेगवेगळा असतो. हा टायमिंग त्या-त्या ठिकाणाच्या रहदारीवर अवलंबून असतो. त्यानुसार सिग्नलचे सिक्रोनायझेशन करण्यात येते. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये यातील बहुतांश चौकांमध्ये सिग्नलचा टायमिग बराच विसंगत असल्याचे दिसून येते. .यामध्ये प्रामुख्याने अजनी नाका चौकात एफ.सी.आय. गोदामाकडून येणाऱ्या मार्गासाठी अवघे १८ सेकंदांचा अवधी मिळतो, तर कृपलानी चौकाकडून येणाऱ्या मार्गाला ४० सेकंद दिले जातात. अशीच तफावत इतर महत्त्वाच्या चौकांमध्येही दिसून येते. याशिवाय झिरो माईल चौकातून मॉरेसला जाणाऱ्या मार्गाला ३० सेकंद, तर याच चौकात इतर मार्गांवर १८ ते ३५ सेकंदांचे असमान गणित दिसून येते. विशेष म्हणजे, रवीनगर चौकासारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी तर सिग्नल चक्क ‘ऑफ’ ठेवण्यात आल्याची दिसते. हे प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक आहे..Premium|Himalayan cycling adventure : नंदादेवी-त्रिशूल शिखरांचे विहंगम दर्शन; धानोल्टीच्या दुर्गम डोंगरवाटेवरील एक अविस्मरणीय सफर.विशेष म्हणजे, यासंदर्भात वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त आदित्य मिरखेडकर यांनी सीताबर्डी परिमंडळातील वाहतूक व्यवस्थेचा अभ्यास केला. या अभ्यासात एक अत्यंत त्रुटीपूर्ण आणि थक्क करणारा संशोधनात्मक प्रकार समोर आला आहे. येथील एकूण २८ ते २९ प्रमुख चौकांमधील सिग्नल यंत्रणेच्या वेळेचे नियोजन पूर्णपणे विस्कळीत असल्याचे त्यांना यातून दिसून आले आहे..वाहतुकीची कोंडी नित्याची बाबबहुतांश चौकांमध्ये सिग्नलची वेळ अवघी १८ ते ३५ सेकंदांदरम्यान ठेवण्यात आली आहे, तर काही ठिकाणी ती ४० ते ५५ सेकंदांपर्यंत जाते. एवढ्या कमी वेळात हजारो वाहनांना रस्ता ओलांडणे शक्य होत नसल्यामुळे चौका-चौकात ट्रॅफिक जामच्या समस्या नित्याचीच बाब बनल्या आहेत. या सदोष टाइमिंगमुळे नागपूरकर दररोज अक्षरशः तासन्तास ट्रॅफिकमध्ये अडकतात आणि त्यांचा अमूल्य वेळ व इंधन वाया जात आहे..Premium|Drone warfare & geopolitics : ड्रोनचे अस्त्र आणि महासत्तांची माघार; आधुनिक युद्धतंत्रातील बदलांचा भारतावर काय होणार परिणाम?.अभ्यासलेले एकूण चौक : २८ प्रमुख चौक (सीताबर्डी परिमंडळ)सर्वात कमी सिग्नल वेळ : १८ सेकंदअजनी नाका चौक आणि राहाटे चौकात काही मार्गांवरील वेळेतसर्वात जास्त सिग्नल वेळ : ५५ सेकंदकृपलानी चौक आणि संविधान चौकसाधारण सिग्नल कालावधीबहुतांश मार्गांवरील सिग्नलची वेळ २० ते ३५ सेकंदांदरम्यान आहे.तांत्रिक बिघाड आणि त्रुटी : रवीनगर चौकासारख्या अत्यंत वर्दळीच्या ठिकाणी सिग्नल चक्क बंद ठेवण्यात येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.