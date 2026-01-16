नागपूर

Kalamb Excavation: कळंब येथे खोदकामात सापडले शिवलिंग, नंदी; दहाव्या शतकातील मूर्ती असल्याचा अंदाज, दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी !

Historical temple remains discovered in Kalamb: कळंबमध्ये दहाव्या शतकातील शिवलिंग, नंदीच्या मूर्तींचा शोध; भक्तांची गर्दी
Historic Find in Kalamb: Excavation Reveals Shivling and Nandi

Historic Find in Kalamb: Excavation Reveals Shivling and Nandi

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कळंब : चिंतामणी मंदिरामुळे कळंबची राज्यभरात ओळख आहे. त्यात आता खोदकामात शिवलिंग, नंदीच्या मूर्ती सापडल्याने आणखी भर पडली आहे. खोदकामात सापडलेल्या मूर्ती दहाव्या शतकातील असल्याचा अंदाज इतिहास तज्ज्ञांचा आहे.

Loading content, please wait...
Yavatmal
Discovery
Yavatmal District
kalamba
devotees
Excavation
devotees darshan

Related Stories

No stories found.