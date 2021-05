तिसरी ऑक्सिजन एक्स्प्रेस दाखल; नागपुरात पोहोचला ११ टँकर प्राणवायू

नागपूर : देशातील पहिली ऑक्सिजन एक्स्प्रेस (Oxygen Express) नागपूरमार्गे चालविण्यात आली. हा प्रयोग यशस्वी ठरल्यानंतर प्राणवायूच्या उपलबद्धेसाठी देशभरात ऑक्सिजन एक्स्प्रेस चालविण्यात येत आहे. नागपुरात रविवारी पहाटे प्राणवायूचे आणखी चार टँकर रेल्वेने दाखल (Four tankers filed by train) झाले. नागपुरात पंधरवाड्यात तीन ऑक्सिजन एक्स्प्रेस पोहोचल्या असून, त्यातून ११ टँकर वैद्यकीय उपयोगाचा प्राणवायू पोहोचला आहे. त्यामुले कोरोनाग्रस्त व त्यांच्या नातेवाईकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. (11 tankers of oxygen reached Nagpur)

कोरोना रुग्णांवर उपचारासाठी ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवत असताना रेल्वेची मदत घेण्यात आली. २२ एप्रिलला पहिली ऑक्सिजन एक्स्प्रेस विशाखापट्टणम येथून महाराष्ट्रच्या दिशेने रवाना झाली होता. २३ एप्रिलला रात्री ती नागपुरात दाखल झाली. सर्वाधिक अडचणीच्या त्या काळात तीन टँकर प्राणवायू उपलब्ध झाला होता.

शनिवारी (ता. ८) दुसरी ट्रेन नागपुरात पोहोचली. त्याद्वारे ऑक्सिजनचे चार टँकर पोहोचले. रविवारी पहाटे पोहोचलेल्या ट्रेनमधून आणखी चार टँकर ऑक्सिजन पोहोचले. शनिवार आणि रविवारी पोहोचलेले एकूण आठ टँकर ऑक्सिजन ओडिसाच्या अंगुल येथून आणण्यात आले आहे. फलाट क्रमांक ८ वर ही एक्स्प्रेस दाखल झाल्यानंतर पूर्वीच तयार करून ठेवलेल्या रॅम्पवरून टँकर खाली उतरवून घेण्यात आले. त्यातील ऑक्सिजन वितरणाचा निर्णय राज्य सरकार व जिल्हा प्रशासनाला करायचा आहे.

सध्या कोरोनाबाधितांची संख्या घटत असल्याचे आशादायी चिन्ह असले तरी मृत्यूसंख्येवर नियंत्रण मिळविण्याचे मोठे आव्हान वैद्यकीय यंत्रणेसमोर आहे. त्यासाठी ऑक्सिजनची मागणी अजूनही मोठ्या प्रणाणावर आहे. दुसऱ्या लाटेनेच वैद्यकीय व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगली असतानाच पाठोपाठ त्यात तिसऱ्या लाटेचे संकटही घोंगावते आहे. अशात ऑक्सिजनचा सुरळीत पुरवठा महत्त्वाची बाब ठरणार आहे.

