दिलासादायक! नागपुरात पाच दिवसांत तब्बल ११ हजार रुग्णांची कोरोनावर मात

By

नागपूर : लॉकडाउनसह (Lockdown) आरोग्य यंत्रणेच्या विविध उपाययोजनांमुळे काही दिवसांपासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत आहे. गेल्या पाच दिवसात जिल्ह्यातील (Nagpur District) सक्रिय कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या १० हजार ८०० ने कमी झाली आहे. तर जिल्ह्यात बुधवारी (ता.५) ४ हजार ३९९ नवीन कोरोनाबाधितांची भर पडली. उच्चांकी आकड्यावर जाऊन बसलेल्या बाधितांसह मृत्यूदरही रोडावत असल्याने उपराजधानीच्या जीवात जीव येत आहे. (11 thousand patients defeat corona in just 5 days in Nagpur)

हेही वाचा: ग्रामीण भागात मृत्युसंख्येत प्रचंड वाढ; आरोग्य विभागाकडे मात्र चाचण्यांचीच नोंद

जिल्ह्यात एप्रिल महिन्यात ठाण मांडून बसल्यानंतर मृत्यूचे तांडव घडविणाऱ्या कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव महिन्यांनंतर का होईना घटत आहे. ३० एप्रिल रोजी जिल्ह्यात सक्रिय कोरोनाबाधितांची संख्या ७६ हजार ९१६ होती. यातील शहरातील ४४ हजार ९१३ तर ग्रामीण भागातील ३१ हजार ७९३ सक्रिय कोरोनाबाधित उपचार घेत होते. मात्र १ ते ५ मे या कालावधीत जिल्ह्यातील सक्रिय कोरोनाबाधितांची संख्या १० हजारावर घटली असून आता ६६ हजार ११६ आहे. या पाच दिवसांमध्ये शहरातील सक्रिय कोरोनाबाधितांची संख्या ८ हजार २६५ ने कमी झाली.

तर ग्रामीण भागातील २ हजार ३२५ सक्रिय कोरोनाबाधित कमी झाले. ही दिलासादायक बाब जिल्ह्यात घडली आहे. जिल्ह्यात २१ हजार ६१२ कोरोना चाचण्या झाल्या असून यातील ४ हजार ३९ बाधित आढळले.यात शहरातील २ हजार ५३४ तर ग्रामीण भागातील बाधितांची संख्या १ हजार ८५३ होती. जिल्ह्याबाहेरून रेफर करण्यात आलेल्या बाधितांची संख्या १२ होती.विशेष असे की, रेफर करण्यात आलेले सर्व १२ जणांच्या मृत्यूसह शहरात ४८ तर ग्रामीण भागात २२ जणांचा मृत्यू झाला. अशा एकूण ८२ मृत्यूची नोंद झाली.जिल्ह्यातील ७ हजार ८२८ मृत्यूंमध्ये शहरातील ४ हजार ७३३ मृत्यू आहेत. तर १ हजार ९८० कोरोनाचे मृत्यू हे ग्रामीण भागातील आहेत. गेल्या २४ तासात ८२ जणांचा मृत्यू झाला. यामुळे आतापर्यंत कोरोनाबाधितांच्या मृत्यूचा आकडा ७ हजार ८२८ वर पोहचला. तर बाधितांची एकूण संख्या ४ लाख ३२ हजार ९३८ झाली आहे.

हेही वाचा: ऑक्सिजन कॉन्सेन्ट्रेटर ठरतेय संजीवनी; आदिवासी, दुर्गम भागासाठी एनएसएसच्या विद्यार्थ्यांचा पुढाकार

कोरोनावर मात करणाऱ्यांची संख्या वाढली

जिल्ह्यात कोरोनाबाधितांच्या तुलनेत मागील सहा दिवसांपासून कोरोनावर मात करणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. ५ मे रोजी ७ हजार ४०० जणांनी कोरोनावर मात केली. १ ते ५ मे या पाच दिवसांच्या कालावधीत बाधितांच्या तुलनेत ३५ हजार २३ जणांनी कोरोनावर मात केली. कोरोनाबाधितांपेक्षा मुक्त झालेल्यांचा आकडा अधिक येत असल्याची बाब सामान्यांना समाधान देणारी ठरत आहे.

(11 thousand patients defeat corona in just 5 days in Nagpur)