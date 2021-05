बापरे! एकाच कोरोना रुग्णाला लावले तब्बल १२ रेमडेसिव्हिर

नागपूर : कोरोना रुग्णाला रेमडेसिव्हिर (remdesivir) मिळत नसल्याने काळाबाजार सुरू झाला होता. मात्र, धंतोली येथील नेल्सन हॉस्पिटलमध्ये एका रुग्णाचा जीव वाचविण्यासाठी तब्बल १२ रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन (remdesivir injection) लावण्यात आले होते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात रेमडेसिव्हिरचे डोस रुग्णांना देण्यावरून डॉक्टर आणि रुग्णाचे नातेवाईक यांच्यातील वादाला तोंड फुटले असून या प्रकरणाची तक्रार जिल्हाधिकारी (nagpur collector) यांच्याकडे करण्यात आली आहे. (12 remdesivir inject to one corona patient in nagpur)

वैद्यकीय तज्ज्ञांनी सांगितल्याप्रमाणे, एका रुग्णाला ७ पेक्षा अधिक रेमडेसिव्हिरचे इंजेक्शन लावू नये. मात्र, येथील डॉक्टरांनी जीव वाचविण्यासाठी डॉक्टर काहीही करू शकतो, असे प्रत्युत्तर देत १२ रेमडेसिव्हिर लावले. विशेष असे की, या हॉस्पिटलने रुग्णाला सामान्य वॉर्डात ठेवले असताना अतिदक्षता विभागाचे बिल आकारले आहे. तसेच रेमडेसिव्हिरचा दरदेखील शासकीय दरापेक्षा अधिक आकारला असल्याचा आरोप रुग्णाच्या नातेवाइकांनी केला आहे. शासनाने रेमडेसिव्हिरच्या एका इंजेक्शनसाठी ४ हजार ८६० रुपये असा दर ठरविला आहे. मात्र, रुग्णालय प्रशासनाने ५ हजार ४०० रुपये दर आकारला. केवळ एक दिवस ४ हजार ८६० रुपये दर आकारल्याची माहिती या तक्रारीत नमूद आहे. रुग्णाला ७ रेमडेसिव्हिर दिल्याने त्यांच्या प्रकृतीवर विपरीत परिणाम झाल्यास जबाबदार कोण? असा सवाल करतानाच येथील डॉक्टरने मायक्रोक्रीट इंजेक्शनचे तीन डोस एकाच दिवशी दिले. येथील डॉक्टर डॉ. समीर दासरवार यांच्या निष्काळजीपणामुळे व पैसे लुबाडण्याच्या प्रकारामुळे हा सर्व प्रकार घडल्याचेही तक्रारीत नमुद आहे.

रुग्णालयात कोरोनावरील उपचारासाठी दाखल पुष्पा नागुलवार यांचा मृत्यू झाला. यानंतर भालचंद्र नागुलवार यांच्यावर २३ मार्च ते २४ एप्रिलपर्यंत उपचार होते. यासंदर्भात डॉ. समीर दासरवार यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी रुग्णाचा जीव वाचविण्यासाठी कितीही इंजेक्शन लावण्यास तयार असल्याचे उत्तर दिले. रुग्णालयात सेवा देत असल्याचे सांगत जादा आकारण्यात आलेल्या बिलाबाबत आपल्याशी संबंध नसून रूग्णालय प्रशासन उत्तर देईल असे डॉ. दासरवार यांनी स्पष्ट केले.