Nagpur Fraud;'बेटिंग ॲप’द्वारे किराणा व्यापाऱ्याची २६ लाखांची फसवणूक; सायबर पोलिसांकडून चौघांविरोधात गुन्हा दाखल

Cybercrime in Maharashtra: प्ले कसिनो व्‍हीआयपी, क्रिकबेट ९९, क्लब रेड्डीबुक लाईव्ह, फेअरडिल लाईव्ह, ११ एक्सप्ले प्रो, लोटस ९९९’ या सारख्या ॲपमध्ये खेळण्यासाठी काही क्रमांकावरून कॉल करून त्यांना बेटिंग ॲपमध्ये खेळल्यास एक कोटी रुपयांचा फायदा होईल, असे आमिष दाखविण्यात आले.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नागपूर: ‘रेड्डी अण्णा ऑनलाइन’ बेटिंग ॲपद्वारे ऑनलाइन जुगारातून किराणा व्यापाऱ्याला २६ लाख रुपयांनी गंडविल्याची घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी हिरेन तरुण भोजवानी (वय ३८, रा. छाप्रूनगर) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून सायबर पोलिसांनी बुकी, ॲप मालक, बॅंक खातेदार आणि मोबाइल धारकांविरोधात आयटी ॲक्टसह विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे.

