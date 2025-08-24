Nagpur Fraud;'बेटिंग ॲप’द्वारे किराणा व्यापाऱ्याची २६ लाखांची फसवणूक; सायबर पोलिसांकडून चौघांविरोधात गुन्हा दाखल

नागपूर: ‘रेड्डी अण्णा ऑनलाइन’ बेटिंग ॲपद्वारे ऑनलाइन जुगारातून किराणा व्यापाऱ्याला २६ लाख रुपयांनी गंडविल्याची घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी हिरेन तरुण भोजवानी (वय ३८, रा. छाप्रूनगर) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून सायबर पोलिसांनी बुकी, ॲप मालक, बॅंक खातेदार आणि मोबाइल धारकांविरोधात आयटी ॲक्टसह विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे..Ramdas Athawale: अपेक्षित जागा न मिळाल्यास स्वबळावर लढा: रामदास आठवले यांचा आदेश; राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षांसोबत युती हाेणार नाही.मिळालेल्या माहितीनुसार, हिरेन भोजवानी हे पाच फेब्रुवारीला घरी काम करीत असताना, त्यांच्या मोबाइलवर ‘वेलकम टू रेड्डी अण्णा ऑनलाइन द ओल्डेस्ट बुक ऑफ इंडिया २०१०’ असा संदेश आला. त्यानंतर सातत्याने क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, १५० वेगवेगळे कसिनो, हार्स रेस, बिनरी शेअर मार्केट असे खेळ बेटिंगसाठी उपलब्ध असल्याचे आढळून आले. ‘प्ले कसिनो व्हीआयपी, क्रिकबेट ९९, क्लब रेड्डीबुक लाईव्ह, फेअरडिल लाईव्ह, ११ एक्सप्ले प्रो, लोटस ९९९’ या सारख्या ॲपमध्ये खेळण्यासाठी काही क्रमांकावरून कॉल करून त्यांना बेटिंग ॲपमध्ये खेळल्यास एक कोटी रुपयांचा फायदा होईल, असे आमिष दाखविण्यात आले. .त्यावरून काही दिवसांनी हिरेन यांनी खेळण्याची समंती देताच, त्यांचा ‘क्रिकबेट ९९ वीन’ या ॲपवर ‘अर्जुनसीआरटी’ या नावाने आयडी तयार करून देण्यात आला. या आयडीद्वारे हिरेन यांनी क्रिकेटच्या सामन्यावर ‘ऑनलाइन बेटिंग’ करण्यास सुरुवात केली. बेटिंग करताना, सुरुवातीला त्यांनी तब्बल ४१ विविध व्यक्तींच्या खात्यावर वेळोवेळी १७ लाख ७३ हजार ८७१ रुपये पाठविले. त्यानंतर २६ जुलैपर्यंत त्यांनी २६ लाख रुपये गुंतविले. मात्र, जेव्हाही हिरेन जिंकणार असे दिसून येताच, ॲपचालकांद्वारे त्यांनी लावलेले पॉईन्ट्स आणि रक्कम बेटिंगमध्ये जोडण्यात येत नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे फसवणूक होत असल्याचे निदर्शनास येताच, त्यांनी या विरोधात सायबर पोलिसांकडे तक्रार नोंदविली. त्यावरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल करीत तपास सुरू केला आहे..धक्कादायक! 'संगमनेर तालुक्यात कुत्र्यांचे भांडण, मालकांमध्ये वाद; कुऱ्हाडीच्या घावाने कुत्रा जखमी, ‘कुत्र शेळ्यांवर धावलं अन्...बेटिंगसाठी झाला कर्जबाजारीहिरेन यांनी ऑनलाइन गेमींगमध्ये बेटिंग सुरू केली. मात्र, प्रत्येकवेळी त्यांना फायदा होत नव्हता. त्यामुळे मोठी रक्कम जिंकण्याच्या आशेने त्यांनी अधिकाअधिक पैसे लावण्यासाठी त्याने अनेक मित्रांकडून पैसे उधार घेतले. त्यामुळे त्यांच्या डोक्यावर लाखो रुपयांचे कर्जाचे ओझे झाल्याचेही आढळून आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.