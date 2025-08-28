नागपूर

Nagpur Accident: मुलाखत देऊन परत जाणाऱ्या युवकावर काळाचा घाला; पारडीतील आऊटर रिंग रोडवर हिट ॲण्ड रन

Accident News:नोकरीसाठी मुलाखत देऊन परत जाणाऱ्या ३० वर्षीय युवकावर काळाने घातला. पारडीतील आऊटर रिंग रोडवर अज्ञात वाहनाने दुचाकीला धडक दिल्याने गंभीर जखमी युवकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
Nagpur Accident
Nagpur Accidentsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : नोकरीसाठी मुलाखत देऊन परत जाणाऱ्या ३० वर्षीय युवकावर काळाने घातला. पारडीतील आऊटर रिंग रोडवर अज्ञात वाहनाने दुचाकीला धडक दिल्याने गंभीर जखमी युवकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. ही घटना सोमवारी (ता.२५) सायंकाळी सव्वासहा वाजताच्या सुमारास उघडकीस आली.

Loading content, please wait...
Nagpur
police
Vehicle
accident
Youth
road accident
police investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com