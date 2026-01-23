Nagpur News : जन्म घेताच ती ठरली नकोशी! पोलिसांसह डॉक्टर, परिचारिकांनी लावली माया

नागपूर - प्रसूतीनंतर काही वेळातच एका दिवसाची चिमुकली आईसाठी नकोशी ठरली. त्या मातेने गर्भाशी जुळलेली ‘नाळ’ तोडत वर्धेतील रस्त्याच्या कडेला टाकून दिले. पोलिसांनी तिला गुरुवारी (ता.२२) नागपुरातील मेडिकलमध्ये आणले. येथील नवजात शिशू अतिदक्षता विभागात तिच्यावर उपचार सुरू आहेत. .वर्धेतील जुनापाणी चौकात असलेल्या बसस्थानकाजवळ रडण्याचा आवाज येत होता. कोणीतरी जवळ जाऊन बघितले. नवजात शिशू रडत असल्याचे दिसले. तत्काळ पोलिसांना फोन केला. सुरुवातीला वर्धेतील सामान्य रुग्णालयात हलविण्यात आले. तेथील डॉक्टरांनी मेडिकलमध्ये रेफर केले. दोन खाकी वर्दीतील महिला पोलिस तैनात केल्या आहेत..मेडिकलमधील डॉक्टर, परिचारिका तिची काळजी घेत आहेत. जन्मतःच आईच्या मायेला पारखे झालेल्या या नकोशीचे काय होणार असा प्रश्नही परिचारिका, डॉक्टरांना पडला आहे.याबाबत माहिती महिला व बाल कल्याण विभागाला देण्यात आली. चिमुकलीच्या प्रकृती संदर्भात विचारणा केली असता नकोशीच्या वाट्याला येणाऱ्या उपेक्षेच्या वेदना पोलिसांच्या चेहऱ्यावर साफ झळकल्या..खाकी वर्दीतील महिला असो की, डॉक्टर, परिचारिकांना कर्तव्य बजावता-बजावता या चिमुकलीचा लळा लागला आहे. आमच्यासाठी ती अनाथ नाही. नकोशी नाही, ही मुलगी आहे. तिच्यावर उपचार करणे हे कर्तव्य आहे. मेडिकलचे अधिष्ठाता डॉ.राज गजभिये यांच्या मार्गदर्शनात चिमुकलीचा वाढदिवसही आम्ही साजरा करणार आहोत.- डॉ. अविनाश गावंडे, वैद्यकीय अधिक्षक, मेडिकल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.