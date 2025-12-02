नागपूर

Hit and Run : समृद्धी महामार्गावर हिट ॲण्ड रन; महिलेचा अपघाती मृत्यू, दोघे गंभीर जखमी, चालक फरार

समृद्धी महामार्गाकडून जबलपूरकडे जाणारा आउटर रिंगरोडजवळील प्रेरणा शाळेसमोर घडलेल्या हिट ॲण्ड रन अघतातात ४४ वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाला.
hit and run accident

hit and run accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर - समृद्धी महामार्गाकडून जबलपूरकडे जाणारा आउटर रिंगरोडजवळील प्रेरणा शाळेसमोर घडलेल्या हिट ॲण्ड रन अघतातात ४४ वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी (ता.३०) सायंकाळी सव्वा सहा वाजताच्या सुमारास घडली. अपघातात दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत.

Loading content, please wait...
Nagpur
crime
accident
death
driver
Absconding
Woman
Hit and Run Case
Samruddhi Highway incident

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com