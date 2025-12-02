Hit and Run : समृद्धी महामार्गावर हिट ॲण्ड रन; महिलेचा अपघाती मृत्यू, दोघे गंभीर जखमी, चालक फरार

नागपूर - समृद्धी महामार्गाकडून जबलपूरकडे जाणारा आउटर रिंगरोडजवळील प्रेरणा शाळेसमोर घडलेल्या हिट ॲण्ड रन अघतातात ४४ वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी (ता.३०) सायंकाळी सव्वा सहा वाजताच्या सुमारास घडली. अपघातात दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत..रूबीदेवी अनिलकुमार सिंग (वय ४४, रा. सावनेर माईन) असे मृत महिलेचे नाव असून गौरव पांडे व त्यांची पत्नी राशी पांडे गंभीर जखमी झालेल्या पती-पत्नीचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डब्ल्यूसीएलमध्ये कार्यरत अनिल कुमार सिंग (वय-५२) हे पत्नी रुबीदेवी हे दोघेही मयूर रामदास शांडीले (वय-२८, रा. डकारा, कोटर्ना, सावनेर) यांच्या एमएच ४९ एटी २२२३ क्रमांकाच्या वाहनात सावनेर येथून निघाले..दरम्यान त्यांनी पाटणसावंगी येथून त्यांच्या कंपनीमधील गौरव पांडे (वय-५०), त्यांची पत्नी राशी पांडे (वय-४२, रा. सद्भावनानगर, पाटणसावंगी) यांना घेतले. उमरेड येथे जात असताना ते समृद्धी मार्गाकडून जबलपूरकडे जाणाऱ्या आउटर रिंगरोडवर आले. मार्गावरील प्रेरणा शाळेसमोरील पुलावरून जात असताना अनिलसिंग यांनी चालक मयूर याला सर्व्हिस रोडने उमरेडकडे जायचे असल्याचे सांगितल्याने त्याने गाडी यूटर्न करून परत घेण्यासाठी गाडीचा वेग कमी केला..इतक्यात मागून येणाऱ्या एका ट्रक त्यांना धडक देऊन पळून गेला. या अपघातात जखमी झाल्याने अनिल सिंग व त्यांची पत्नी रूबीदेवी सिंग यांना मेडिकलमध्ये दाखल करण्यात आले. उपचारादरम्यान डॉक्टरांनी रूबीदेवी सिंग यांना तपासून मृत घोषित केले.गंभीर जखमी असलेल्या गौरव पांडे व पत्नी राशी पांडे यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणी मयूर यांच्या तक्रारीवरून हुडकेश्वर पोलिसांनी ट्रकचालकाविरोधात विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस आरोपी चालकाचा शोध घेत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.